México llama a fortalecer la democracia y rechaza criminalizar la migración: De la Fuente

Desde Nueva York, México reafirmó su compromiso de orientar la acción pública bajo el Humanismo mexicano, un modelo que coloca a la persona en el centro y concibe la democracia como un compromiso permanente con la dignidad, la igualdad y la justicia social, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Al participar en el encuentro “En defensa de la democracia, luchando contra extremismos”, convocado por los presidentes de Chile, Brasil, Colombia, España y Uruguay, al margen del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el canciller destacó que la democracia debe ser entendida como el poder que emana del pueblo, vehículo de justicia social y garantía de respeto a la dignidad.

“Si la democracia se entiende como mecanismo de las mayorías para expresarse y participar de manera efectiva en la vida pública, entonces ganaremos las urnas y las calles”, afirmó De la Fuente, al tiempo que subrayó la necesidad de proteger los espacios cívicos y garantizar los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.

En el ámbito internacional, advirtió que es imposible construir una comunidad global más democrática sin un multilateralismo sólido. Recordó que México se ha opuesto desde hace 80 años al derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, al considerarlo un obstáculo para el ejercicio pleno de la democracia.

Respecto al fenómeno migratorio, calificó como inadmisible su criminalización.

“Los migrantes tienen derechos y las democracias deben defenderlos, como también la diplomacia y el multilateralismo”, subrayó.

Reiteró que los pueblos “merecen un futuro más digno, y eso solo lo pueden ofrecer las democracias sin extremismos”.