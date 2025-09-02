Marco Rubio inicia su visita oficial a México

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó la tarde de este martes a México para iniciar una visita de trabajo, en el marco de la agenda bilateral en materia de seguridad, migración y cooperación económica.

A las 18:27 horas (tiempo local), Rubio descendió de la aeronave que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), acompañado de una comitiva de funcionarios del Departamento de Estado estadounidense. En la terminal aérea fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

En la recepción también estuvieron presentes el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

De acuerdo con la agenda oficial, el miércoles 3 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con integrantes del Gabinete de Seguridad y el canciller De la Fuente, recibirá a Rubio en Palacio Nacional.

Al destacar la reunión de trabajo con la mandataria mexicana, en su cuenta de X, la SRE reiteró que: "Nuestra relación bilateral se basa en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y territorialidad, y cooperación sin subordinación".

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente recibió al funcionario estadounidense en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).Cortesía / SRE

Alrededor de las 11:45 horas del 3 de septiembre se espera que Rubio y De la Fuente ofrezcan una conferencia de prensa en la sede de la SRE.

El secretario de Estado estadounidense viaja a México y posteriormente a Ecuador con el propósito de impulsar prioridades de la política exterior de su país, como el desmantelamiento de cárteles, la lucha contra el tráfico de fentanilo, el control de la migración irregular y la promoción de la prosperidad económica, en línea con la estrategia America First del presidente de Estados Unidos.