Kristi Noem propone ampliar lista de países con restricción de viajes a EU

La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, instó a ampliar la lista de países sujetos a la restricción de viajes, pues, dice, están inundando al país con "asesinos" y "sanguijuelas".

La publicación de Noem en X llega en medio de reportes que aseguran que el presidente Donald Trump está considerando expandir la lista de países sujetos a restricciones de los 19 actuales a 30.

"Recomiendo una prohibición total de viajes para cada maldito país que ha inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo", dijo Noem el lunes.

Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y el amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, absorban nuestros dólares ganados con esfuerzo o se apropien de los beneficios que pertenecen a los ESTADOUNIDENSES", dijo.

Después del tiroteo de dos guardias nacionales cerca de la Casa Blanca la semana pasada, Trump dijo que planea detener "permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo".

El autor de los disparos fue identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Este martes se declaró no culpable.

Los países con restricción de viajes desde junio son Afganistán, Burundi, Chad, República del Congo, Cuba, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Laos, Libia, Birmania, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen.

Trump hizo campaña con la promesa de deportar a millones de migrantes indocumentados y ha iniciado una amplia represión contra la inmigración desde que asumió el cargo.