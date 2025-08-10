Jefe del gobierno alemán defiende la suspensión de envíos de armas a Israel

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Marz, defendió el domingo la suspensión de algunos envíos de armas a Israel e insistió en que Alemania sigue estando de su lado, tras las crecientes críticas a la medida en su propio partido.

Alemania "ha estado al lado de Israel durante 80 años", declaró Merz a la cadena de televisión ARD. "Nada de eso va a cambiar".

"Seguiremos ayudando a este país a defenderse", añadió.

Merz anunció el viernes que Alemania suspendería la exportación de equipo militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza, en respuesta a los planes israelíes de tomar el control de Ciudad de Gaza.

El embargo parcial de armas de Merz provocó críticas públicas por parte de miembros de su propio partido conservador, la CDU, incluida su organización juvenil, que afirmó que la medida rompe con los principios fundamentales de Alemania y del partido.

Hasta hace poco, Israel gozaba de un amplio apoyo en todo el espectro político de Alemania, un país que aún busca expiar el asesinato de más de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, el tono de Merz hacia Israel se endureció en los últimos meses a medida que la grave situación humanitaria se deterioraba en Gaza.

La ofensiva israelí, iniciada hace 22 meses, ha matado a más de 61.000 personas en la Franja de Gaza, según datos del Ministerio de Salud del territorio, que la ONU considera fiables.

La guerra fue desencadenada por el ataque del movimiento islamista Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que los milicianos mataron a 1.219 personas en Israel, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.