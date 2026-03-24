Japón recurrirá a las reservas conjuntas de petróleo ante la crisis energética

Japón recurrirá a las reservas conjuntas de petróleo que los países productores mantienen en el país a ⁠finales de marzo, según anunció este martes la primera ministra, Sanae Takaichi, en un momento en que Tokio intensifica las medidas de emergencia para compensar la pérdida de suministro procedente de Oriente Medio.

Los precios mundiales del petróleo se dispararon ⁠hasta alcanzar sus niveles más altos desde 2022 ⁠después de que Estados Unidos e Israel atacaran con misiles Irán el 28 de febrero. El estrecho de Ormuz, una ruta clave para los envíos de petróleo y gas natural licuado, sigue cerrado.

"Comenzamos a liberar las reservas privadas el 16 de marzo y empezaremos a liberar las reservas nacionales ​a partir del día 26", dijo Takaichi en las redes sociales.

"Además, está previsto que a finales de marzo comience también la liberación de las reservas mantenidas conjuntamente con los países productores de petróleo".

La contribución de Japón a la liberación récord de reservas de petróleo coordinada por la Agencia Internacional de la Energía ascenderá a un total de casi 80 millones de barriles, compuestos principalmente por crudo, según la AIE.

Además, unos 13 millones de barriles, equivalentes a un total de siete días de suministro, son mantenidos conjuntamente en Japón por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. De ellos, Japón utilizará el equivalente a cinco días de suministro, según dijo el ministro de Industria, Ryosei Akazawa.

Ningún petrolero del estrecho de Ormuz se dirige a Japón

Dos petroleros que zarpan del puerto de Yanbu, en el mar Rojo (Arabia Saudí), así como de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos) —todos ellos sin pasar por el estrecho de Ormuz— se dirigen a Japón, según Akazawa, y se espera que lleguen esta semana y a principios de abril.

Otro petrolero que no procede de Oriente Medio también se dirige a Japón, y se espera que llegue a finales de abril, añadió Akazawa.

Teherán está dispuesto a permitir el paso de buques relacionados con Japón por el estrecho ⁠de Ormuz, según dijo la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores ⁠iraní, Abás Araqchi, a la agencia de noticias Kyodo. ⁠Sin embargo, los datos de seguimiento de buques de Kpler no muestran que algún petrolero con destino a Japón haya salido ⁠de la zona desde principios de marzo. Mitsui O.S.K. y Nippon Yusen Kaisha, dos importantes compañías navieras japonesas con petroleros atrapados en el golfo Pérsico, han suspendido el tránsito y sus buques están esperando en una zona segura, según informaron ambas empresas por correo electrónico.

Mientras Japón recurre a sus fondos de reserva para subvencionar la gasolina y, según fuentes de Reuters, está estudiando intervenir en el mercado de futuros del crudo, los compradores locales buscan suministros en otros lugares, incluido Estados Unidos.

Se espera que cualquier suministro alternativo llegue a Japón no antes de junio, según sugirió la Asociación Japonesa del Petróleo, el grupo ⁠industrial que representa a las principales refinerías del país, en un documento del 24 de marzo.