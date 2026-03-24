Precios del petróleo suben hasta 2.5% por persistentes interrupciones del suministro

El ⁠precio del petróleo subía este martes debido a la mayor interrupción del suministro ⁠a nivel mundial y después de que Irán desmintió haber mantenido conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en el Golfo, contradiciendo así al presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que ⁠pronto se podría alcanzar un acuerdo.

Los ⁠futuros del crudo cayeron más de un 10% el lunes, después de que Trump ordenó un aplazamiento de cinco días de los ataques contra las centrales eléctricas iraníes, afirmando que Estados Unidos había mantenido conversaciones con funcionarios iraníes no identificados que habían dado lugar a "puntos de acuerdo importantes".

Los futuros del Brent subían 1.83 dólares, o un 1.8%, hasta los 101.77 dólares por barril a las 11:30 GMT. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganaba 2.21 dólares, o un 2.5%, para colocarse en los 90.34 dólares.

La guerra ha paralizado prácticamente los envíos de aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo a través del estrecho de Ormuz, provocando lo que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha calificado como la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia.

"La realidad sobre el terreno no ha cambiado", dijo Nikos Tzabouras, analista de Tradu.com, propiedad de Jefferies. "El estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado y las interrupciones en el suministro persisten, lo que endurece el mercado".

Irán lanzó este martes oleadas de misiles contra Israel. Tres funcionarios israelíes de alto rango, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Trump parecía decidido a alcanzar un acuerdo, pero que consideraban muy improbable que Irán aceptara las exigencias de Estados Unidos en cualquier nueva ronda de negociaciones.

"El conflicto con ⁠Irán muestra una tímida desescalada, pero persisten riesgos sin ⁠resolver en torno a Ormuz", señaló BCA Research ⁠en un informe. "Dados los continuos riesgos de ataques y la volatilidad de los titulares, sigue siendo demasiado pronto ⁠para posicionarse de forma agresiva a la baja en los precios del petróleo".

Si el estrecho permanece efectivamente cerrado hasta finales de abril, el Brent aún podría alcanzar los 150 dólares por barril, según Macquarie. Eso superaría el máximo histórico de 147 dólares registrado en 2008.

En los últimos ataques contra infraestructuras energéticas en toda la región, una oficina de una empresa de gas y una estación de reducción de presión fueron alcanzadas en la ciudad iraní de Isfahán, mientras que un proyectil ⁠impactó en un gasoducto que abastece a una central eléctrica en Khorramshahr, según informó la agencia de noticias iraní Fars.