Corea del Sur impulsa una campaña de 12 medidas de ahorro energético por la guerra

El ⁠presidente surcoreano, Lee Jae-myung, hizo un llamamiento este martes a una campaña nacional de ahorro energético ante los riesgos que ⁠supone la guerra de Irán para el suministro de petróleo y gas, y dijo que las instituciones públicas reducirían el uso de coches de pasajeros.

El ministro de Energía, Kim Sung-whan, dijo en una reunión del Consejo de Ministros que las restricciones al uso de vehículos del sector ⁠privado eran voluntarias por el momento, pero que podrían ⁠revisarse si aumentara el nivel de alerta energética.

El Gobierno insta a la población a adoptar 12 prácticas de ahorro energético, como ducharse menos tiempo, cargar los teléfonos y los vehículos eléctricos durante el día y utilizar lavadoras y aspiradoras durante el fin de semana.

El Gobierno pedirá a las 50 empresas que más petróleo consumen que reduzcan su consumo, y fomentará los horarios de desplazamiento escalonados y otras medidas de ahorro, dijo.

Kim también señaló que Seúl volvería a poner en marcha cinco reactores nucleares antes de mayo, suavizaría las restricciones a las centrales de carbón y ampliaría las energías renovables para reducir la dependencia a largo plazo del gas natural licuado (GNL), y que podría prolongar la vida útil de tres centrales de carbón cuyo cierre está previsto para este año.

Se espera que el ajuste de la combinación energética ahorre hasta 14,000 toneladas, lo que supone hasta un del consumo medio diario de GNL de Corea del Sur, que asciende a 69,000 toneladas para la generación de energía, según Kim. HD Hyundai ha introducido medidas de ahorro energético en todas sus filiales, como HD Hyundai Heavy y HD Hyundai Oilbank, entre las que se incluyen restricciones voluntarias en el uso de vehículos, la reducción del uso de plástico y la adopción de medidas para reducir el consumo eléctrico, como apagar las luces, según dijo un responsable de la empresa.

Corea del Sur también tiene previsto elaborar lo antes posible un presupuesto suplementario de 25 billones de wones (16,600 millones de dólares), que podría incluir vales en efectivo para los consumidores y ayudas financieras para las empresas, en un contexto de crecientes conversaciones sobre medidas de estímulo por parte de otras economías.

"En este momento, lo más importante no es salvar las finanzas públicas, sino destinar los fondos de forma rápida y eficaz donde más se necesitan", dijo Lee en la reunión del Consejo de Ministros, ⁠mientras el Ministerio de Finanzas anunciaba que presentaría el presupuesto al Parlamento a finales de ⁠marzo.

Las reservas podrían durar dos meses

Los continuos ataques ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán y la represalia de Teherán han provocado graves perturbaciones en los mercados energéticos mundiales, paralizando casi por completo el tráfico ⁠de petroleros a través del estrecho de Ormuz.

Corea del Sur importa alrededor del 70% del crudo a través del estrecho de Ormuz, según los legisladores y el Ministerio de Industria.

El país se enfrenta a una inminente crisis energética a pesar de contar con unas reservas de petróleo de unos 190 millones de barriles —100 millones de barriles del Gobierno y 90 millones de empresas privadas—.

Aunque las normas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sugieren que las reservas podrían durar 208 días, las autoridades señalan que esta cifra excluye usos como las exportaciones petroquímicas, lo que reduce significativamente la reserva real.

Basándose en una tasa de consumo diario de 2.9 millones de barriles a partir de 2024, según datos de la ⁠Corporación Nacional de Petróleo de Corea, analistas dijeron que las reservas podrían no durar ni dos meses.

El Gobierno ha obtenido compromisos de Emiratos Árabes Unidos para 24 millones de barriles de petróleo, pero el calendario de los envíos sigue sin estar claro.