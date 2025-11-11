Irán desarticula una red de espionaje supuestamente vinculada a la CIA y el Mossad

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este martes que desarticuló una red de espionaje supuestamente vinculada a las agencias de Inteligencia de Estados Unidos e Israel, la CIA y el Mossad, respectivamente, en el marco de las tensiones tras la ofensiva lanzada por las autoridades israelíes en junio contra territorio iraní.

"Como resultado de las acciones emprendidas por la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, se ha identificado dentro del país una red contraria a la seguridad, liderada por los servicios de Inteligencia estadounidenses e israelíes, que ha desmantelado tras varios periodos de vigilancia, reconocimiento y otras medidas", reza un comunicado.

Además, aseguró que "el régimen sionista, tras su fracaso" en la denominada guerra de los doce días, ha "reorientado sus políticas y planes hacia la perturbación de la seguridad pública, quizá con la esperanza de poder compensar su humillante derrota en el campo de batalla", recoge el portal de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria.

En este sentido, ha sostenido que Israel "había creado una red de elementos traidores para perturbar la seguridad del país en la segunda mitad de este otoño", pero las fuerzas de seguridad "interceptaron y arrestaron" a los miembros de la mencionada red. En esta operación, que se ha llevado a cabo en varias provincias, los agentes han atacado "células vinculadas al régimen sionista que buscaban desestabilizar la seguridad".

El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Irán --que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí--, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes --las de Fordo, Natanz e Isfahán--, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor, a pesar de las tensiones crecientes y las dudas sobre su estabilidad.