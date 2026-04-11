Inteligencia Estados Unidos muestra que China está preparando un envío de armas a Irán: CNN

La inteligencia estadounidenses indica que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas, informó la CNN a última hora del viernes, citando a tres personas familiarizadas con las evaluaciones.

La cadena señaló que hay indicios de que Pekín está trabajando para desviar los envíos a través de terceros países con el fin de ocultar su origen.

El presidente Donald Trump, al hablar con un grupo de reporteros el sábado por la tarde cuando salía de la Casa Blanca para volar a Miami, dijo que "si China hace eso, puede tener grandes problemas".

No dio más detalles.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, la Casa Blanca, la embajada china en Washington y el Ministerio de Asuntos Exteriores de China no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Pekín se está preparando para transferir sistemas de misiles antiaéreos conocidos como MANPAD, informó la CNN, citando fuentes que no identificó.

Estados Unidos e Irán tienen previsto celebrar el sábado negociaciones de alto nivel en Islamabad, la capital de Pakistán, con el fin de buscar formas de poner fin a su guerra, que ya dura seis semanas.