España cierra su espacio aéreo a aviones de EU implicados en atacar a Irán

España ha cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses que participan en los ataques contra Irán, una medida que va más allá de su anterior negativa a permitir el uso de las bases militares de gestión conjunta, dijo este lunes la ministra de Defensa española, Margarita Robles.

"Ni se autorizan las bases, ni por supuesto la utilización del espacio aéreo para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán."

El diario español El País adelantó la noticia basándose en fuentes militares.

El cierre de su espacio aéreo a los aviones militares a evitar el territorio de España, que es miembro de la OTAN, en su ruta hacia sus objetivos en Oriente Medio no incluye situaciones de emergencia, añadió El País.

"Esta decisión forma parte de la decisión que ya tomó el Gobierno de España de no participar y de no contribuir a una guerra iniciada de forma unilateral y en contra del derecho internacional", dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una entrevista en la emisora de radio Cadena ⁠Ser cuando se le preguntó si la ⁠decisión de cerrar el ⁠espacio aéreo español podría empeorar las relaciones con Estados Unidos.

El presidente ⁠del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido uno de los oponentes más activos a los ataques de EU e Israel contra Irán, calificándolos de imprudentes e ilegales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con restringir el comercio con Madrid por negar a Estados Unidos el uso de las bases españolas en la guerra.