Donald Trump ve posible la paz entre Putin y Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó optimismo el jueves sobre la posibilidad de paz entre el líder ruso Vladimir Putin y su par ucraniano Volodímir Zelenski.

"Tenemos una reunión con el presidente Putin mañana. Creo que va a ser una buena reunión", dijo Trump a periodistas. "Pero la reunión más importante será la segunda que estamos planeando".

"Vamos a tener una reunión con el presidente Putin, el presidente Zelenski, yo mismo, y tal vez algunos líderes europeos. Puede que no. Ya veremos", destacó Trump.

En tanto, el republicano dijo que le gustaría celebrar una segunda reunión, con Putin y Zelenski, en Alaska.

"Diría que mañana lo único que quiero es preparar el terreno para la próxima reunión, que debería celebrarse en breve (...) Me gustaría que se celebrara, quizá en Alaska", afirmó Trump.