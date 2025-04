Donald Trump se reunirá con Nayib Bukele en medio de dudas por deportaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el lunes con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, un líder elogiado por Washington por abrir el sistema penitenciario de su país a presuntos pandilleros y detenidos que Trump quiere fuera de Estados Unidos.

La administración Trump ha deportado a cientos de venezolanos a El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, incluido un residente de Maryland que ha reconocido haber deportado por error.

Trump, que llegó al cargo en enero prometiendo reformar la política migratoria de Estados Unidos, ha encontrado en Bukele un aliado para ese esfuerzo. Los migrantes que El Salvador acepta de Estados Unidos son alojados en una prisión de alta seguridad que, según los críticos, comete abusos contra los derechos humanos.

"Creo que está haciendo un trabajo fantástico, y se está ocupando de muchos problemas que tenemos de los que realmente no podríamos ocuparnos desde el punto de vista de los costos", dijo Trump el domingo a los periodistas sobre Bukele, en referencia al costo de encarcelar a los detenidos en El Salvador.

"Ha estado increíble. Tenemos gente muy mala en esa prisión. Gente a la que nunca se le debería haber permitido entrar en nuestro país. Gente que asesinó, traficantes de drogas, algunas de las peores personas del mundo están en esa prisión. Y él es capaz de hacerlo".

Cuando se le preguntó si le preocupaban los supuestos abusos contra los derechos humanos en la megaprisión, Trump dijo que no. "No lo veo. No lo veo", dijo.

Estados Unidos deportó el sábado a El Salvador a otras 10 personas que presuntamente son miembros de pandillas, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, quien calificó la alianza entre Trump y Bukele como "un ejemplo para la seguridad y la prosperidad en nuestro hemisferio".

Abogados y familiares de los migrantes detenidos en El Salvador dicen que no son pandilleros y que no tuvieron oportunidad de refutar la afirmación del gobierno estadounidense de que lo eran. La administración Trump dice que investigó a los migrantes para asegurarse de que pertenecían al Tren de Aragua, al que califica de organización terrorista.

El mes pasado, después de que un juez dijo que los vuelos que transportaban migrantes procesados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros debían regresar a Estados Unidos, Bukele escribió "Uy.... Demasiado tarde" en las redes sociales junto a unas imágenes que mostraban a unos hombres siendo sacados a toda prisa de un avión en la oscuridad de la noche.

El caso de Kilmar Abrego García, residente en Maryland que fue enviado al llamado Centro de Confinamiento para Terroristas de El Salvador el 15 de marzo a pesar de una orden que lo protegía de la deportación, ha llamado especialmente la atención.

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó una orden de la jueza Paula Xinis que ordenaba al Gobierno "facilitar y efectuar" su regreso, pero dijo que el término "efectuar" no estaba claro y podría exceder su autoridad.

Trump dijo a los periodistas el viernes que su administración traería de vuelta al hombre si la Corte Suprema se lo ordena.

Sin embargo, en una presentación judicial el domingo, la administración dijo que no estaba obligada a ayudar a Abrego García a salir de prisión en El Salvador.