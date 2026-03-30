Casa Blanca asegura que la llegada de petrolero ruso a Cuba no implica un cambio en la política de EU

La llegada de un petrolero ruso a Cuba no significa que Estados Unidos haya cambiado su política de bloqueo contra la isla en ese sector, aseguró este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La Casa Blanca decidirá "caso por caso" si permite que nuevos barcos con crudo, vital para la exangüe economía cubana, puedan ingresar a puertos cubanos, indicó.

"Esto no es un cambio de política. No ha habido un cambio formal en la política de sanciones" explicó Leavitt en rueda de prensa.

El cargamento ruso es el primero que llega a La Habana desde principios de enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al líder venezolano y aliado de Cuba, Nicolás Maduro.

Su caída privó a Cuba de su principal proveedor de petróleo y desencadenó una crisis energética en la isla, que ha disparado los precios del combustible y ha provocado apagones diarios.

El presidente Donald Trump, que promulgó este bloqueo con el propósito de acelerar el derrumbe del régimen comunista, dijo el domingo que no tenía "ningún problema" con que Rusia enviara petróleo a la isla.

"Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar", dijo Trump a periodistas.

Leavitt desmintió que esa política flexible se aplicara solo a envíos rusos a la isla.

El gobierno de México está en conversaciones con varias empresas privadas interesadas en comprar combustibles a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para venderlo a compañías cubanas, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno Trump sí que autoriza el envío de combustible a entidades privadas cubanas.