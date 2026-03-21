Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

UE pide llenar menos las reservas de gas

La Comisión Europea ha llamado este sábado a los países de la UE a llenar menos sus reservas de gas para el próximo invierno (al 80% en vez de al 90%), con el fin de aliviar la presión sobre los precios que se disparan por la guerra en Oriente Medio.

EU dice haber destruido instalación iraní

El jefe del comando militar estadounidense, el almirante Brad Cooper, aseguró que aviones de guerra han "destruido" una instalación subterránea en la costa de Irán que almacenaba misiles de crucero antibuque, lanzadores de misiles móviles y otros equipos.

Según él, esto mermó la capacidad de Irán "para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores".

Hezbolá afirma combatir al ejército israelí

El movimiento proiraní libanés Hezbolá dio cuenta de combates terrestres entre sus combatientes y las fuerzas israelíes en dos ciudades fronterizas del sur del Líbano: Jiam y Naqura.

Cierran en Dubái un hospital vinculado a Irán

Emiratos Árabes Unidos (EAU) ordenó el cierre de un hospital de Dubái vinculado a Irán, contaron a la AFP tres empleados del centro, en pleno deterioro de las relaciones entre ambos vecinos por los ataques de Teherán a países del Golfo.

Guardianes de la Revolución afirman haber atacado un F-16

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber apuntado a un F-16 israelí que sobrevolaba el centro de Irán.

Israel ataca lugares de producción de misiles en Teherán

El ejército israelí aseguró haber atacado instalaciones usadas para la producción de misiles balísticos en Teherán.

"Listos" para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz

Más de 20 países, incluidos Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Francia y Japón, denunciaron el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y dijeron estar dispuestos a contribuir a garantizar una navegación segura por este paso crucial para el comercio de hidrocarburos.

Explosiones en Baréin

Un periodista de AFP escuchó varias explosiones en Manama, la capital de Baréin.

Irán intentó atacar una base estadounidense-británica a miles de kilómetros

Irán llevó a cabo un ataque "fallido" contra la base estadounidense-británica de Diego García, en el océano Índico, a miles de kilómetros, confirmó una fuente oficial británica a la AFP.

Según esta fuente, este intento tuvo lugar antes de que Londres anunciara que autorizaba a Washington a usar alguna de sus bases para atacar instalaciones iraníes.

Israel intensificará "considerablemente" los ataques

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió que "la intensidad de los ataques" sobre Irán "aumentará considerablemente" en los próximos días.

Atacan instalación nuclear iraní en Natanz

La organización de energía atómica de la república islámica afirmó que Estados Unidos e Israel atacaron el complejo nuclear iraní de Natanz, en el centro del país.

"No se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos" en la zona, añadió.

Rusia calificó de "irresponsables" los presuntos ataques y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reiteró su llamamiento a la "moderación militar" para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear.

Ataque con drones en Bagdad

Los servicios de inteligencia iraquíes afirmaron que un oficial murió por un ataque de dron en Bagdad.

Condenas a ataques israelíes en Siria

Arabia Saudita, Egipto, Catar, Jordania y Kuwait condenaron los ataques de Israel a campamentos del ejército en el sur de Siria.

Iraníes celebran la Fiesta del Fin del Ayuno

Miles de fieles en Irán participaron en las oraciones del Aíd al-Fitr o Fiesta del Fin del Ayuno, una celebración que marca el final del Ramadán.

El líder supremo iraní suele dirigir las oraciones del Aíd, pero el ayatolá Mojtaba Jamenei no asistió. No se le ha visto en público desde su nombramiento a principios de este mes en sustitución de su padre Alí Jamenei, muerto en un ataque el primer día de la guerra.