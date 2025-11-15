China reforzará su política fiscal, afirma el ministro de Finanzas

China reforzará la política fiscal en los próximos cinco años, declaró el sábado el ministro de Finanzas del país en una entrevista con la agencia de noticias Xinhua.

El ministro de Finanzas, Lan Foan, dijo que el país reforzará la regulación contracíclica y trans-cíclica y fijará el ratio déficit/PIB y la escala de endeudamiento público para adaptarse a la evolución de las condiciones.

China también hará uso de herramientas como el presupuesto, los impuestos, los bonos del Estado y los pagos de transferencias, y proporcionará un apoyo sostenido al desarrollo económico y social, dijo Lan.

A nivel internacional, el entorno exterior es volátil e inestable, y la rivalidad entre los principales países es cada vez más intrincada e intensa, dijo Lan, sin mencionar ningún país en concreto ni el conflicto comercial de China con Estados Unidos.

Se incrementará el apoyo a áreas como el sistema industrial moderno, la ciencia y la tecnología, la educación y la seguridad social, dijo el ministro.

Las subvenciones fiscales se utilizarán para ampliar el consumo de bienes y servicios, dijo Lan.

China también hará un uso coordinado de los bonos especiales de los gobiernos locales y de los bonos especiales del tesoro a muy largo plazo, al tiempo que optimizará la dirección de la inversión pública.