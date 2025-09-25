Canciller De la Fuente urge a una reforma profunda de Naciones Unidas

En Nueva York, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, llamó a emprender una reforma profunda de Naciones Unidas, al advertir que la paz, la estabilidad y la justicia social están amenazadas por cambios sistémicos que exigen instituciones multilaterales más inclusivas y efectivas.

Durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, en el marco del 80° periodo de sesiones de la ONU, el canciller enfatizó que la revitalización de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad es “impostergable”.

Recordó que México impulsa, junto con otros países, el grupo UN80 Global, orientado a fortalecer el multilateralismo, el derecho internacional y a la ONU en su conjunto.

“Se necesita una reforma multilateral más amplia que asegure que las estructuras de gobernanza global sean relevantes para enfrentar los retos actuales”, expresó.

El canciller afirmó que las desigualdades persisten y los límites del orden internacional son cada vez más evidentes. En este contexto, sostuvo que el G20 debe alzar con más fuerza su voz para defender el multilateralismo como respuesta a los desafíos globales.

Asimismo, refrendó el apoyo de México al Pacto para el Futuro y a las reformas del secretario general bajo la iniciativa ONU 80, además de respaldar la creación de un panel sobre inteligencia artificial, convencido de que la gobernanza tecnológica será clave para la paz y el desarrollo sostenible.

Cooperación y oportunidades

Más temprano, en el panel sobre Cooperación, Comercio y Tecnología, el canciller presentó las oportunidades que ofrece el Plan México y los avances de la Agencia de Transformación Digital.

Junto al CEO de Puertos de Dubái, Ahmed Bin Sulayem; la directora del Consejo de Asuntos Globales de Chicago, Leslie Vinjamuri; y el ministro de Asuntos Exteriores de India, S. Jaishankar, el titular de la SRE subrayó la importancia de mantener vigente la Cooperación

Internacional para el Desarrollo con nuevos esquemas y destacó que México es uno de los mercados más dinámicos, con un marco jurídico confiable, que seguirá diversificando sus vínculos comerciales.

De la Fuente también participó en una reunión de trabajo con el grupo MIKTA —integrado por Indonesia, Corea del Sur, Australia, Türkiye y México—, en la que los ministros coincidieron en la necesidad de fortalecer la inclusión de jóvenes en el multilateralismo a través del Pacto para el Futuro de la ONU.

El canciller expuso el programa Jóvenes Construyendo el Futuro como un modelo exitoso que, desde 2019, ha beneficiado a más de tres millones de jóvenes al incorporarlos tempranamente al trabajo productivo.

Previo al encuentro con MIKTA, De la Fuente sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, en la que dialogaron sobre la relación entre ambos países.