Amigo de Zelenski es acusado de corrupción

Kiev. Los investigadores ucranianos acusaron ayer 11 de noviembre, a Timur Mindich, un aliado clave del presidente Volodimir Zelenski, de orquestar una trama de corrupción por 100 millones de dólares.

Este escándalo en la industria energética de Ucrania atizó la indignación de la opinión pública por las acusaciones de malversaciones de fondos en un sector muy golpeado por la guerra con Rusia.

Mindich es copropietario del estudio de producción Kvartal 95, fundado en los años 2000 por Zelenski, que antes de lanzarse a la política era un actor de comedia.

"Mindich ejercía el control sobre la acumulación, distribución y legalización del dinero obtenido por medios delictivos en el sector energético de Ucrania", afirmó un letrado de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).

El sospechoso utilizó "sus relaciones amistosas con el presidente de Ucrania" en sus actividades delictivas, agregó el fiscal en una audiencia previa al juicio de un procesado por la trama.

El director de los equipos de investigación de la NABU, Oleksandr Abakumov, declaró a la televisión estatal ucraniana que Mindich abandonó el país poco antes de los allanamientos.

La fiscalía anticorrupción acusó además al exministro de Energía, German Galushchenko, de recibir "beneficios personales" de Mindich a cambio del control de los flujos financieros del sector energético.

La lucha contra la corrupción sistémica en Ucrania es una de las reformas que la Unión Europea exige a Ucrania como parte de su candidatura para entrar en el bloque.