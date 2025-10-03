Aeropuerto de Múnich cierra por segunda noche tras nueva alerta de drones

El aeropuerto de Múnich cerró el viernes por segunda noche consecutiva debido a una nueva alerta por la presencia de drones, en momentos en que aumenta este tipo de incidentes en Europa.

El aeródromo del sur de Alemania ya había sido cerrado la noche anterior por motivos similares, lo que provocó la cancelación de más de 30 vuelos y dejó varados a casi 3,000 pasajeros.

El tráfico aéreo se había reanudado en la mañana y la jornada transcurrió con normalidad antes de la nueva interrupción.

"En la noche del (viernes) 3 de octubre, la Seguridad Aérea Alemana (DFS) redujo y suspendió preventivamente las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich hasta nuevo aviso debido a avistamientos de drones no confirmados", informó el aeropuerto bávaro en su sitio web esa misma noche.

Los primeros avistamientos de drones del jueves ocurrieron a las 8:30 p. m. (hora local) en zonas cercanas al aeródromo, incluyendo las localidades de Freising y Erding, según informó la policía.

Luego se divisaron cerca del perímetro del aeropuerto alrededor de las 9:05 p. m., lo que provocó el cierre de la instalación.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, calificó el incidente como una "nueva advertencia" en el periódico Bild. Dobrindt, además, hizo un llamado a partir a "derribar los drones en lugar de esperar".

El gobierno del canciller Friedrich Merz comenzará el miércoles la revisión de las leyes sobre policía y seguridad aérea para autorizar al ejército a destruir drones, una misión que hasta ahora estaba asignada únicamente a la policía.

Múltiples incidentes

Los miembros de la Unión Europea (UE) sospechan que Rusia está detrás de la presencia de estos aparatos en lugares sensibles de países del bloque europeo y la OTAN.

Aeropuertos en Dinamarca, Noruega y Polonia han suspendido vuelos recientemente debido a drones no identificados, mientras que Rumanía y Estonia han acusado a Rusia, que ha restado importancia a los señalamientos.

A principios de septiembre, fue Polonia quien protestó contra la incursión de 19 drones en su espacio aéreo, incriminando también a Moscú.

En Dinamarca, el aeropuerto de Copenhague tuvo que cerrarse el 22 de septiembre, mientras que otros aeropuertos y una base militar en el país fueron sobrevolados por drones el día 25.

La primera ministra danesa Mette Frederiksen dijo la semana pasada que solo hay un país que "representa una amenaza para la seguridad de Europa, y ese es Rusia".

Moscú rechazó "firmemente" cualquier insinuación de implicación, mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Europa de fomentar la "histeria" para justificar el aumento del gasto militar.

El jueves, los 27 Estados miembros de la UE se reunieron en la capital danesa para tratar este tema y hablaron de la implementación de un "muro" antidrones.