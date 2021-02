Nueva York.- Una poderosa tormenta invernal azota este lunes el noreste de Estados Unidos y podría ser una de las mayores de la historia en golpear Nueva York, que decretó el estado de emergencia, suspendió las vacunaciones contra el Covid-19 y aguarda unos 50 centímetros de nieve.

El servicio meteorológico nacional (NWS) emitió un aviso de tormenta para una zona que abarca desde Virginia hasta Maine, donde viven decenas de millones de personas, y pronosticó enormes nevadas con vientos de hasta 80 km/h en Nueva York, Nueva Jersey y partes de Filadelfia y Connecticut.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, decretó el domingo de noche el estado de emergencia en la ciudad de 8.6 millones de habitantes, donde la nieve sigue cayendo sin parar en gruesos copos y ya ha cubierto calles y avenidas.

El gobierno neoyorquino decretó el cierre de las escuelas lunes y martes y restringió los desplazamientos no esenciales. Este año, no obstante, no tanta gente se ve afectada ya que muchos alumnos asisten a clases en línea y miles de empleados trabajan desde casa a raíz de la pandemia.

El alcalde también suspendió las citas de vacunación contra el Covid el lunes y prohibió a los restaurantes atender a los clientes en mesas situadas en el exterior este lunes.

"Pedí a la gente que no esté en la calle. Es peligroso. La tarea más importante ahora es proteger la vida de las personas haciendo frente a la nieve primero. Mañana (martes) realmente queremos volver a la vacunación" contra el Covid, dijo de Blasio el lunes al canal de televisión MSNBC.

"Esta tormenta no es una broma y la mayor inquietud ahora es que la tasa de caída de nieve prevista esta tarde, 5 centímetros por hora, crea una situación extremadamente peligrosa en nuestras rutas", indicó por su lado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

¿En el Top 10?

La nevada, que comenzó en la noche del domingo, alcanzaba los 13.5 centímetros en Central Park en la mañana del lunes, y podría llegar a hasta 50 centímetros, según el servicio meteorológico.

"Si superamos los 50 centímetros será una de las 10 mayores tormentas de nieve de la ciudad de Nueva York", dijo a la AFP Matthew Wunsch, meteorólogo del NWS en la ciudad.

"Será una tormenta de nieve decente para Nueva York, una de las mayores que hemos visto en un tiempo, al menos en un par de años", añadió Wunsch, quien indicó que puede seguir nevando hasta la tarde del martes.

Los tres aeropuertos de Nueva York y su zona metropolitana anularon entre el 65% y el 90% de sus vuelos, según el sitio Flight Aware. Más de 1,500 vuelos fueron cancelados en todo el país, sobre todo en Boston, Nueva York, Washington DC y Filadelfia.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, también declaró el estado de emergencia, dando a las autoridades la posibilidad de cerrar carreteras, evacuar viviendas y obtener los equipos necesarios para la seguridad pública.

También ordenó la suspensión del transporte público en todo el estado hasta el lunes.

"Carguen sus dispositivos y si experimentan cortes de electricidad, repórtenlos inmediatamente", escribió en Twitter.

Washington DC bajo nieve

La tormenta, que dejó nevadas de hasta 1.8 metros y fuertes lluvias en zonas montañosas de California la semana pasada, se desplazó hacia el medio-oeste, afectando especialmente a Chicago, que registró unos 20 centímetros de nieve.

Una fuerte nevada cae desde el domingo de noche en Washington DC e hizo las delicias de los osos panda gigantes del zoológico nacional, que retozaban en la nieve. El NWS predice que la capa de nieve puede llegar hasta unos 20 centímetros en la zona de la capital federal y Baltimore, en Maryland.

Miles de alumnos de las escuelas de DC debían regresar a la escuela de manera presencial este lunes por primera vez desde marzo, pero su retorno fue aplazado al martes.

Debido a la nieve, el presidente estadounidense, Joe Biden, aplazó una visita que tenía prevista al departamento de Estado.

La ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, también declaró el estado de emergencia, decretó el cierre de los edificios gubernamentales y pidió a sus residentes que retiren sus automóviles de ciertas calles para poder barrer la nieve.

Se espera que la tormenta llegue a Maine el martes, donde puede dejar entre 20 y 33 centímetros de nieve, así como granizo.