Con voluntad política, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade Kuri, confió en que el congreso de Estados Unidos apruebe el acuerdo del T-MEC antes de finalizar el 2019.

El funcionario destacó que hay condiciones favorables pues no hay una división profunda entre demócratas y republicanos.

“Pese al receso en el congreso estadounidense, continuaron los trabajos técnicos (…) Yo sí sigo poniendo mi dinero de que esto se resuelve en los próximos dos meses”, manifestó tras participar en la conferencia de prensa en conmemoración y repudio de la Comunidad Americana en México, a 30 días de la masacre en El Paso, Texas.

“Nosotros desde hace mucho tiempo (enero a marzo) apostábamos porque se concluyera la ratificación en Estados Unidos antes del receso en julio porque si se iba después del receso ya iba a estar demasiado politizado”, indicó.

El 7 de julio el Congreso de Estados Unidos entró en receso y retomará trabajos este próximo 9 de septiembre.

“Yo no estoy tan preocupado que eso no haya sucedido porque el escenario de gran preocupación hubiera sido que llegáramos a fin de julio con divisiones totales, con un desentendimiento total entre las distintas agrupaciones (…) ese no fue el caso, el avance en los trabajos, en el diálogo durante junio y julio fue muy bueno”, concluyó.