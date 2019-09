A un mes del ataque armado en El Paso, Texas, en cual murieron ocho mexicanos, el subsecretario para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri, reiteró que México condena los crímenes de odio y hace un llamado para regular el flujo de armas en Estados Unidos.

Jesús Seade puntualizó que es necesario contrarrestar la retórica antimexicana y antihispana lo cual podría lograrse si la comunidad mexicana se mantiene unida, así como fortalecer acciones emprendidas por parte del gobierno mexicano como la protección y atención de los connacionales.

Hoy a un mes de la tragedia en El Paso, la comunidad estadounidense en #México y el Alcalde de San Bernardino @JohnValdiviaSB, unimos voces y acciones contra la discriminación y el odio. Gracias a @lrubin, al @MuseoMyT y sus aliados por la iniciativa. #ElPasoStrong pic.twitter.com/XFI0VQknLl — Jesús Seade (@JesusSeade) September 3, 2019

“El día que estos paisanos hagan valer su peso demográfico y económico, así como sus valores, como lo han hecho otras comunidades, cuando ese día llegue su voz se escuchara con fuerza, de norte a sur, en todo nuestro continente. Los atacantes y sus promotores, pensarán más de una vez si les conviene dañar a un grupo tan unido y potente”, aseguró durante el encuentro de conmemoración y repudio de la Comunidad Americana en México, a 30 días de la masacre en El Paso, Texas, organizado por The American Society of Mexico.

Y agregó que: “No tenemos una posición oficial (…) pero mi percepción personal es que el discurso sí se ha moderado y esperemos que así se mantenga, pero es algo que son percepciones y pueden cambiar. Hasta ahora sí ha habido una evolución positiva”, manifestó en el evento realizado en el Museo de Memoria y Tolerancia.

Ante la presencia de 60 millones de mexicanos en territorio estadounidense Seade consideró que para ser respetado hay que darse a respetar, y recordó que debe reconocerse su contribución en aquel país como la consolidación de 4.5 millones de empresas que han generado más de 700,000 millones de dólares.

Respaldo al control de armas

En cuanto al flujo de armas en Estados Unidos, el subsecretario destacó que desde México se apoya que se regule esta actividad, sin embargo, como se trata de un tema interno con leyes muy protectoras destacó que desde México se mantendrá la condena, ejercerá presión y exigirá mayores controles.

Mientras que Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, dijo: “Más de 2 millones de personas que radicamos en México, las miles de industrias y negocios que están operando en la nación, hacemos un llamado al Congreso de Estados Unidos para que tome la causa para alejar las armas de las personas que no deben de tenerlas como lo que sucedió en El Paso y en Odessa”.