Protestan en México contra asedio a la iglesia en Nicaragua

Ante el asedio a la iglesia católica en Nicaragua, un grupo de 20 manifestantes exigieron frente a la embajada de Nicaragua en México detener la represión contra la libertad religiosa, violaciones a los derechos humanos y la persecución a opositores.



En la protesta pacífica con consignas como ¡Nicaragua sí, dictadura no!, ¡Libertad sí! también pidieron al gobierno de México no ser cómplice del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.



Carlos Cortés, representante de Misión Rescate México, destacó que ante la postura de la iglesia de no doblarse ante el régimen de Ortega en los últimos cuatro años, la dictadura sadinista ha perpetrado más de 250 ataques contra católicos, entre ellos, la expulsión del nuncio Waldemar Sommertag; el exilio del Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, y varios otros sacerdotes, así como el encarcelamiento del padre Manuel García. Además, de que ha cerrado radiodifusoras católicas y amenazado de muerte a sacerdotes y fieles.



“Exigimos al gobierno de Nicaragua que respete la libertad religiosa de s pueblo. Que cese la represión contra todos los que piensan diferente. Que respete los derechos humanos y las libertades”, expresó como parte de un manifiesto que se buscaba entregar a la embajadora nicaragüense Tamara Hawkins De Brenes, no obstante, las autoridades de la representación diplomática no recibieron la misiva.



La protesta en México, apoyada por organizaciones como Solidar, Patria Unida y Misión Rescate México, se sumó a una jornada celebrada también en otras ciudades del mundo.



En el manifiesto se menciona la indignación contra el gobierno mexicano al convertirse en un aliado del gobierno nicaragüense.

