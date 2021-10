Santiago. El presidente chileno, Sebastián Piñera, rechazó el día de ayer un conflicto de interés en la venta de la Minera Dominga por parte de la empresa de sus hijos divulgado en los Papeles de Pandora y cuyo emplazamiento amenaza una reserva natural con pingüinos únicos.

Luego que la investigación periodística Papeles de Pandora lo involucrara en la venta de la minera en 2010 a uno de sus amigos más cercanos, Piñera explicó ante la prensa que no tuvo conocimiento de ese negocio porque antes de su primera presidencia (2010-2014) puso la administración de sus activos bajo fideicomisos ciegos.

"La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga en el 2010, lo cual no me fue informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés, el no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés", dijo Piñera.

Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo personal de Piñera, por 152 millones de dólares, en un negocio realizado en las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación agrega que el pago de la operación se tenía que hacer en tres plazos, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas".

"Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero", afirmó el presidente Piñera.