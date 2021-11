Taiwán busca una relación más pragmática con México ya que existe complementariedad y oportunidades para generar más cooperación en diferentes ámbitos que van desde el intercambio comercial, cultura, turismo y más.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Alexander Tah-Ray Yui, destacó que su país es una democracia vibrante, una economía abierta y una sociedad responsable por lo que quiere extender una mano amiga para que florezca la relación con México y con el mundo.

“A pesar de que los países no tienen relaciones diplomáticas formales no significa que no pueda haber relaciones pragmáticas y sustanciosas como en el tema de comercio e inversiones, así como a nivel cultural, deportivo y en todos los aspectos. No tener relaciones diplomáticas no debe ser un impedimento para que la relación pueda florecer aún más entre México y Taiwán”, aseguró el viceministro en conferencia virtual.

Consideró que luego del levantamiento de restricciones de viajes por la pandemia de Covid-19, debe considerar el acceso libre a viajeros taiwaneses para que no tengan que solicitar una visa previa para llegar a México, una medida que facilitaría el intercambio de viajeros y que contribuiría a la recuperación del turismo pospandemia.

Actualmente los taiwaneses tienen que solicitar una visa que cuesta alrededor de 1,000 pesos para transitar por nuestro país.

“Es un tema que se está hablando continuamente con el gobierno federal mexicano. Si un taiwanés tiene una visa física americana no necesita visa para entrar a México, pero como tenemos visa de acceso libre a Estados Unidos no tenemos visa física lo cual se requiere en México”, dijo el alto funcionario.

La isla desarrolla su propia vacuna anticovid y está dispuesta en compartirla a los países que lo requieran.

En busca de un acuerdo comercial

Taiwán solicitó el apoyo mexicano para ingresar al Acuerdo Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (TIPAT, por su sigla en inglés), ya que la nación asiática está lista para detonar el desarrollo del comercio regional Asia-Pacífico, además de que contribuiría a multiplicar el flujo comercial de inversión. La asociación con los 11 miembros representaría el 25% del comercio de la nación asiática.

Recalcó que Taiwán al ser miembro del CPTPP sería benéfico de beneficio mutuo ya que aumentaría las inversiones entre ambos países y se fomentaría la exportación de productos mexicanos hacia Taiwán, como el aguacate, entre otros. “Taiwán es un socio estratégico que sirve de puente para América Latina y Estados Unidos”.

Pese a que los países mantienen una fuerte relación comercial no existe certidumbre o protección para los inversionistas, ni incentivos comerciales ni preferencias arancelarias.

En nuestro país hay alrededor de 300 empresas taiwanesas, las cuales generan 60,000 empleos.

“Con México no hay acuerdos comerciales, con la carencia de acuerdos no tenemos protección de inversiones, existe doble tributación, si lo tuviéramos sería más atractivo para que los inversionistas vinieran a México”, dijo.

