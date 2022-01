Alemania necesita aliados para enfrentar la reconversión industrial hacia la economía 4.0”.

Francisco Quiroga Fernández, embajador de México en Alemania.

El embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, asegura que los gobiernos de los dos países tienen afinidades ideológicas, lo cual fortalecerá la alianza diplomática. Habla con El Economista desde la sede de la cancillería, donde se lleva a cabo la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC)

—¿Cuál es su agenda de trabajo para este 2022?

Interlocución con el nuevo gobierno (alemán), sobre los ejes de derechos humanos, protección del medio ambiente y condiciones de trabajo, son tres temas muy cercanos a nosotros, y son muy cercanos al nuevo gobierno alemán.

Fortalecer la atención a la comunidad mexicana en temas de migración, salud mental, integración económica y agilizar los trámites que necesitan.

Las metas para este año es enfocarnos en trabajar en las comisiones técnicas para poder realizar la Comisión Binacional con Alemania. Modernizar el Acuerdo Global con Europa es otra meta.

—¿Ya gestiona una visita de estado?

Estamos promoviendo una visita del presidente Frank-Walter Steinmeier, quien busca reelegirse en febrero, y en caso de que quede o quien gane, una visita (a México) del presidente sería muy significativa. Este 2022 se cumplen 70 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Alemania.

—¿Es difícil lograr la encomienda del presidente en cuanto al impulso económico de México?

Alemania es un gran centro manufacturero tecnológico que necesita aliados para enfrentar su gran reto de reconversión industrial hacia la economía 4.0. Pensemos en el sector automotriz, todas las armadoras y automotrices alemanas juntas no valen lo que vale Tesla, entonces en esta reconversión las empresas alemanas tienen el gran reto de convencer al mercado de sus apuestas, y para eso necesita aliados. El otro gran centro manufacturero en América es México, desde el cual se pueden atender los mercados de Norteamérica y Latinoamérica, tenemos la mano de obra calificada, la conectividad física y electrónica, tenemos el acceso comercial en términos de tarifas, que no lo tiene nadie más, y esas son grandes ventajas. Entonces en términos económicos industriales Alemania tiene un gran reto que no está resuelto y México puede ser un gran socio.

—¿Qué tipo de inversiones promueve desde Alemania?

Ya estamos en la etapa en la cual no nada más se tiene que atraer cualquier tipo de inversión, queremos atraer inversión de alto valor agregado, la que genera más derrama, la que es segura para los trabajadores, para las comunidades, la que no afecte al medio ambiente, la que no genera conflictos sociales y la que aporta y desarrolla el tema de Estado de derecho, la legalidad y la promoción de los derechos humanos. Un ejemplo es la industria farmacéutica, podemos hacer comprimidos o píldoras, o podemos traer los procesos de diseño de enzimas, obviamente queremos irnos al diseño de enzimas, proteínas, los fermentados, los cultivos porque ahí está el valor agregado, ahí es donde están los nuevos medicamentos.

También son importantes la industria química, la aeroespacial, la movilidad, la nueva industria automotriz y todo lo que tiene que ver con la economía circular.

—¿Cómo evalua las condiciones del atractivo que tiene México para atraer inversiones?

En el tema de la seguridad tenemos que reconocer que hay zonas de nuestro país que sufren de este flagelo y tienen este gran reto, México es del tamaño de Europa Occidental, hay que explicar que es grande, no es algo que el día de hoy impacte las inversiones. La reforma eléctrica también se ha explicado. No vemos ningún problema para atraer la inversión que queremos.

En México hay más de 2,200 empresas alemanas, son nuestros mejores referencias.

