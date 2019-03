Coral Springs. UN ESTUDIANTE de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas murió como consecuencia de un aparente suicidio el sábado por la noche, dijo la policía de Coral Springs, Florida. El suceso ocurrió una semana después de que una sobreviviente de la masacre del año pasado en la que murieron 17 personas, la mayoría de ellas adolescentes, se suicidara.

El nombre y la edad del estudiante no fueron revelados, y el oficial Tyler Reik comentó a The Post que la muerte está bajo investigación. Reik no pudo confirmar el sexo o la edad del estudiante.

Hace una semana, la escuela de Parkland, Florida, fue sacudida por el suicidio de Sydney Aiello. Le habían diagnosticado un trastorno de estrés postraumático, informó su madre a CBS.

El año pasado, Aiello era una estudiante de último año en Stoneman Douglas cuando un hombre armado mató a 17 estudiantes y personal escolar. Una de sus amigas, Meadow Pollack, fue asesinada en el tiroteo.

Este sábado, David Hogg, uno de los activistas estudiantiles que se hizo famoso después del tiroteo en Parkland, llamó a los funcionarios a hacer más para prevenir tales muertes.

“La reciente tragedia de Marjory Stoneman Douglas High School ha impactado profundamente a nuestra comunidad”, expresó la escuela en un comunicado.