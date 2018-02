La policía de Nueva York reveló que una carta que contenía “una sustancia no identificada” se envió por correo a la casa de Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente.

La esposa de Trump, Vanessa, abrió la carta y, como resultado de los efectos que produjo la sustancia prohibida, fue llevada al hospital, según el Departamento de Policía de Nueva York.

Ella no se encontraba “bien” después de que abriera la carta, dijo la policía a la agencia de noticias The Associated Press; estaba tosiendo y con náuseas.

En un mensaje de Twitter publicado por la tarde, Trump Jr dijo que su esposa y sus hijos se encontraban “seguros e ilesos”. También sugirió que la carta podría haber sido motivada por el rencor político, escribiendo que era “desagradable que ciertas personas elijan expresar sus puntos de vista opuestos con un comportamiento tan perturbador”.

El Servicio Secreto que tiene la encomienda de cuidar a la familia presidencial reveló que se encuentra investigando el caso.