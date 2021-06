Al menos una persona murió y 99 se encuentran desaparecidas tras derrumbarse parcialmente este jueves un edificio residencial ubicado frente al mar cerca de la ciudad estadounidense de Miami, Florida, donde equipos de rescate buscan a eventuales sobrevivientes entre los escombros.

Parte del edificio de 12 pisos, situado en la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach, se derrumbó hacia la 01H30 (05H30 GMT), provocando una gran nube de polvo que se extendió por varias calles de la zona, según varios testigos.

"Se ha localizado a 102 personas (...) y están a salvo", dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una conferencia de prensa.

"Seguimos sin noticias de al menos 99" personas, añadió, precisando que las autoridades solicitaron la intervención de la agencia estadounidense de gestión de las situaciones de emergencia (FEMA).

"Nos estamos preparando para tener malas noticias, dado el nivel de destrucción", declaró el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que el gobierno federal está listo para ayudar en los esfuerzos de ayuda de emergencia y en la reubicación de los sobrevivientes.

18 latinoamericanos

Al menos 18 ciudadanos latinoamericanos permanecen desaparecidos.

La hermana de la primera dama de Paraguay, Sophía López Moreira, su esposo y tres hijos así como una empleada figuran entre los desaparecidos, informó el canciller Euclides Acevedo.

Silvana López Moreira, esposa del presidente paraguayo Mario Abdo, se dispone a viajar a Miami la tarde de este jueves, informó la Presidencia.

Según un comunicado del consulado argentino en Miami, hay al menos nueve ciudadanos de este país entre los desaparecidos.

Por su lado, el cónsul uruguayo en esa ciudad, Eduardo Bouzout, dijo que no se tienen noticias de tres uruguayos.

Nicolás Fernández, un argentino que vive en Miami, dijo a la AFP que amigos de su familia se alojaban en el complejo.

"No he tenido noticias de ellos. No sé si están vivos o si...", balbuceó el joven de 29 años.

"Es como una terrible pesadilla", afirmó por su parte Viviana Peña, sobrina de un residente del edificio.

��Imágenes de un circuito cerrado muestran el momento del derrumbe del edificio en #Miami. ��Los paraguayos desaparecidos son: Luis Pettengill, Sophia López Moreira, Lady Villalba y tres menores de edad. ➡️https://t.co/mmBK5UBuJV pic.twitter.com/dti4QwzHK1 — Última Hora (@UltimaHoracom) June 24, 2021

Aún se desconocen las causas del derrumbe del edificio, habitado por una mezcla de residentes e inquilinos a tiempo completo y de temporada, según la comisionada del Condado de Miami-Dade, Sally Heyman.

"Es difícil tener una contabilización", dijo Heyman a CNN. "No se sabe, entre vacaciones o cualquier otra cosa. Así que todavía estamos esperando. Y desafortunadamente, la esperanza sigue ahí, pero está menguando", agregó.

"Como un terremoto"

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, confirmó una muerte.

Unos 55 apartamentos se vieron afectados por el derrumbe, según el jefe asistente del cuerpo de bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, quien dijo en una conferencia de prensa que los servicios de emergencia evacuaron a 35 personas del inmueble.

Según medios locales, el edificio fue construido en 1981 y tenía 130 viviendas.

Se estaban llevando a cabo reformas en el edificio, especialmente en su tejado, indicaron varios funcionarios, que consideraron sin embargo poco probable que ésa fuera la causa del derrumbe.

Aquí se puede ver más del colapso del edificio en #surfside #Miami pic.twitter.com/hnVrg24WSk — ��María José Ramírez (@MajoNews1) June 24, 2021

Surfside es el hogar de una "comunidad predominantemente judía", indicó Levine Cava, quien añadió que varios rabinos se han movilizado para proporcionar apoyo a los residentes judíos evacuados y sus seres queridos.

La localidad tiene casi 2,500 residentes judíos en una población de 6,000 habitantes, según informó la Agencia Telegráfica Judía en 2018.

Los servicios de emergencia enviaron a cerca de 80 unidades de intervención al lugar de los hechos.

Las operaciones de búsqueda de personas podrían durar "al menos una semana", indicó el administrador de la ciudad, Andrew Hyatt.

Santo Mejil, un residente de la zona, dijo que su esposa, una cuidadora, estaba en el edificio cuando se derrumbó.

#24Jun #Miami ¡Perdida total! Así quedó el edificio Champlain Towers South que colapsó en la madrugada de hoy en Miami Beach@ImpactoVE �� pic.twitter.com/LX1OLad3lA — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) June 24, 2021

"Ella dijo que escuchó una fuerte explosión. Se sintió como un terremoto", relató al diario Miami Herald, sollozando mientras su esposa lo volvía a llamar para decir que estaba siendo evacuada del lugar.

kg