El asesor económico de la Casa Blanca, Brian Deese, dijo que el aumento de los precios es un problema mundial derivado de la pandemia de coronavirus y no es resultado de las políticas del presidente Joe Biden.

Deese, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dijo en el programa "State of the Union" de CNN que él y otros miembros de la administración Biden no se equivocaron al decir anteriormente que la inflación sería un problema a corto plazo.

"No, no lo creo (que estemos equivocados). Creo que lo que hemos dicho sistemáticamente es que la pandemia y la economía están interrelacionadas", señaló.

Deese defendió las políticas de la administración Biden en varios programas dominicales de noticias de televisión, después de que los precios al consumidor en Estados Unidos se aceleraran en octubre, ya que los estadounidenses pagaron más por la gasolina y los alimentos, lo que provocó la mayor subida anual en 31 años.

"No hay duda de que la inflación es alta ahora mismo. Está afectando al bolsillo de los estadounidenses. Está afectando a sus perspectivas", dijo en el programa "Meet the Press" de la NBC.

"Pero es importante que pongamos esto en contexto. Cuando el presidente tomó posesión, nos enfrentábamos a una crisis económica total", enfatizó.