Andrew Puzder pidió que dejen de considerarlo como nominado del presidente Donald Trump al puesto de secretario de Trabajo.

"Si bien no estaré trabajando en el gabinete, apoyo completamente al presidente y a su equipo altamente calificado", dijo el ejecutivo de la industria de comida rápida en un comunicado enviado a The Associated Press.

Puzder agregó que estaba "honrado de haber sido considerado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Trabajo y encaminar a los trabajadores estadounidenses y negocios rumbo a una prosperidad sostenible".

La audiencia de confirmación de Puzder estaba programada para el jueves. Pero algunos republicanos habían dicho que les preocupaba que durante cinco años no hubiera pagado impuestos por una ex ama de llaves que vivía en el país de manera ilegal.

Los demócratas y sus aliados se regocijaron por el retiro de Puzder, y dijeron que sus antecedentes corporativos y oposición a propuestas como un aumento grande al salario mínimo lo hacían incapaz de abogar por los trabajadores estadounidenses si estuviera al frente de la agencia encargada de hacer valer las protecciones laborales.

Además dejaron claro que las declaraciones de Puzder respecto a las mujeres y a sus propios trabajadores serían asuntos mayores en su audiencia de confirmación agendada para el jueves.

"Los trabajadores y familias en todo el país manifestaron fuerte y claro que quieren en el Departamento del Trabajo un verdadero defensor de todos los trabajadores", dijo la senadora Patty Murray, la demócrata de mayor rango en el panel que iba a manejar la audiencia.

Lo que preocupó más que nada a la mayoría de los republicanos fue la admisión de Puzder de que no había pagado impuestos sobre un ama de llaves antes de que Trump lo nominara a un cargo en el gabinete el 9 de diciembre, cinco años después de que había despedido a la trabajadora.

También refunfuñaron porque el gobierno de Trump no revisó más profundamente los antecedentes de su nominado.

Finalmente, los republicanos dejaron en claro que Puzder no tenía los votos necesarios para su confirmación.

Puzder es director general de CKE Restaurants Inc.

aml/abr