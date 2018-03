Simon Sinek es un escritor y motivador inglés de 43 años, conocido mundialmente por tener la tercera plática más vista en TED.com, y fue invitado al programa de entrevistas estadounidense, Inside Quest, en el que dio su opinión sobre las generación conocida como millennial o la generación Y .

En la entrevista, Sinek habló, entre otras cosas, sobre las características de los nacidos entre 1981 y 1997. Sinek mencionó las peculiaridades que definen a esta generación, desde el uso de las redes sociales hasta los comportamientos que delinean los problemas a los que se enfrenta esta generación.

Según Simon Sinek, la generación millennial tiene un serio problema de autoestima y necesidad de reconocimiento, y dijo que el impacto de las redes sociales y la gratificación instantánea representan un serio problema en el desarrollo de las personas que se hicieron adultas con el cambio de milenio, en plena prosperidad económica y antes de la crisis.

Otras características hechas por el Centro de Estudios Pew , colocan a la generación millennial como desapegados a los modelos tradicionales de política y a las religiones, unidos por las redes sociales, hundidos en deudas, desconfiados, no tienen prisa para casarse, optimistas sobre el futuro y la generación racialmente más diversa.

En el último censo de población en Estados Unidos, los nacidos entre 1981 y 1997 sumaron 75.4 millones de personas, pertenecen a la generación "Y". Esta generación sobrepasó por poco a la última generación masiva, los baby boomers con 74.9 millones de personas, los nacidos entre 1946 y 1964. Según una proyección de la consultora Delloitte, para el 2025, representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo.

Los millennials han sabido adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos que han acelerado la velocidad de su transición y paso en por el mundo, abriendo paso a una oleada de cambios radicales, por lo que desarrollaron prioridades y expectativas notablemente diferentes a las generaciones previas.

A estos es a lo que se refiere Simon Sinek. Los cambios en el mundo y en la tecnología moldearon a la generación Y , la que precedió a la X , a la generación Sinek pertenece. Un ejemplo de otras características que otras generaciones encuentran en los millennials, son que los bajos niveles de empleo e ingresos mantienen a los millennials con menos dinero que las generaciones anteriores. Además es una generación con más estudios pero más endeudados que tienen que cubrir los pagos de los préstamos estudiantiles que adquirieron y estos están ocupando una parte cada vez mayor de los ingresos de la generación. Con menos dinero para gastar, algunos están poniendo de lado compromisos como el matrimonio y la compra de bienes raíces. La edad promedio para casarse en 1970 era a los 23 años, mientras que en el 2010 es a los 30 años; la edad promedio para adquirir un bien inmueble pasó de ser a los 25 años a los 45 años, según datos del banco de inversión de Goldman Sachs.

Las nuevas prioridades millennial desconciertan a las generaciones anteriores que comparten los espacios laborales con ellos. Pero el desconcierto no sólo se materializa en el ámbito laboral, sino que también se representa en otros aspectos. El problema es que, si bien es cierto que las prioridades cambiaron, se dan por sentado generalidades de la generación que no son del todo ciertas.

Estas son 6 cosas que no fueron ciertas sobre los millennials en el 2016 (y que probablemente tampoco sean ciertas en el 2017):

1. Los millennials nunca comprarán bienes raíces

La noción general indica que los millennials se encerrarán en el centro de las ciudades y que la combinación de la mentalidad de priorizar las ventajas de la economía colaborativa y los retos financieros que enfrentan los convertirá en arrendadores perpetuos. La realidad es un poco diferente. En Estados Unidos, los millennial más grandes compraron bienes raíces. Una encuesta realizada en mayo pasado por Navient, reveló 71% de los que tienen entre 31 y 33 años de edad y el mismo porcentaje de los que tienen entre 34 y 35 ya poseían algún bien raíz, además de que muchos de ellos viven en los suburbios.

2. Los millennials casi nunca ven televisión tradicional

Por una parte, es cierto que la televisión tradicional está perdiendo parte de su audiencia, mientras otras alternativas digitales proliferan. Pero esto es cierto en todos los otros grupos de edad. Lo cierto es que la generación Y aún ve televisión convencional. Según estimaciones de la compañía de análisis de tendencias digitales emarketer.com, casi nueve de cada diez millennieals eran telespectadores al menos una vez al mes de televisión no digital en el 2016. Entre estos espectadores, los de entre 18 y 24 años de edad promedian de 2 horas y 17 minutos al día frente al televisor; los de 25 a 34 años de edad promedian 2 horas y 50 minutos. El hecho de que los millennials vean menos televisión que sus mayores -y el hecho de que su tiempo pasado con él está disminuyendo- no significa que la televisión tradicional haya dejado de ser una parte importante de su mezcla diaria de medios.

3. Ya no escuchan el radio convencional, en favor de la radio digital

Sí, los millennials prefieren la radio digital, pero una investigación de mercado de Nielsen, reveló que los jóvenes de 18 a 24 años promedian 10 horas y 24 minutos a la semana escuchando la radio AM o FM. La cifra fue aún mayor, 11 horas y 20 minutos, para los adultos de entre 25 y 34 años. Sintonizan menos que las generaciones que les precedieron, pero no se han dejado de sintonizar el radio. Aunque una encuesta hecha en marzo pasado de Vision Critical, reveló que 55% de los adultos entre 22 y 36 años declararon haberse suscrito a Pandora y 35% dijo lo mismo sobre Spotify. Una encuesta de Cowen y Company en mayo pasado reveló que ocho de cada diez usuarios millennial usan YouTube. Así como la televisión tradicional, la radio no se ha extinguido.

4. Han abandonado Facebook

No han dejado Facebook, pero sí han diversificado sus interacciones sociales con otras plataformas. Una encuesta de Buzz Marketing Group en octubre pasado pidió que enumeraran sus actividades diarias en medios sociales. El 85% incluía "publicar o leer publicaciones en Facebook". Otra encuesta hecha por Fluent en agosto pasado, pidió a millennials identificar su plataforma social principal y Facebook se colocó primera entre los subgrupos de 18 a 24 años, 25 años a 29 años y 30 a 34 años. En una encuesta hecha en agosto pasado por Cowen and Company, más de ocho de cada 10 informaron que usaban Facebook diario. Parte de la razón por la red social de Mark Zuckerberg no pierde vigencia, es porque sirve múltiples propósitos para los millennials. La encuesta de Buzz Marketing Group pidió que nombraran las formas de obtener noticias, y Facebook, citado por el 73%, se ubicó justo detrás de la televisión y muy por delante de los amigos, periódicos y otras fuentes.

5. Los millennials no leen los e-mails de boletines

Falso, aunque con acotaciones para muy seguido en lugar de siempre . Una encuesta realizada en octubre pasado por Fluent, pidió a los jóvenes de entre 18 y 29 años que dijeran qué tan a menudo encuentran que los correos electrónicos con boletines de marketing que reciben son "útiles". 12% dijeron "siempre" y 13% dijeron "frecuentemente". En cuanto a la frecuencia con la que abren esos correos electrónicos, el 18% dijo que lo hacen siempre, el 12% dijo que con frecuencia y el 26% a veces. Una encuesta de Adestra en febrero pasado encontró que algunos millennials incluso comparten dichos e-mails.

6. No consideran el matrimonio como una prioridad

Para las otras generaciones parece una cierto. Las estadísticas incluso eran concluyentes en los años posteriores a la recesión del 2008 y se posponían los planes de formar una familia. Como generación puede que hayan retrasado el contraer matrimonio, pero los datos oficiales de Estados Unidos con datos obtenidos en el 2016 muestran que el porcentaje de millennials que nunca se casaron se desvaneció bruscamente cuando entraron a los 30 años de edad. Aunque el 62.2% de los jóvenes de entre 25 y 29 años nunca se ha casado, el 38.6% de los que tienen entre 30 y 34 años de edad ya ha contraído matrimonio. Aunque aún faltan los datos que indiquen que el divorcio es una medida a la que recurrirían los millennials.

Con información de emarketer.com

Aquí puedes ver la entrevista completa con Simon Sinek, la versión con sus declaraciones de los millennials y su conferencia para TED:

