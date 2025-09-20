De qué va la reforma contra cobros ‘abusivos’ en servicios digitales aprobada en diputados

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 438 votos a favor, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para frenar los cobros abusivos en servicios digitales.

La iniciativa fue presentada por Ricardo Monreal, coordinador de Morena, y busca facilitar la cancelación de suscripciones, a la vez de evitar cargos automáticos no cuentan con autorización.

¿Qué establece la reforma?

La reforma establece que los proveedores deberán notificar con al menos cinco días previos de la renovación automática de un servicio, con los detalles del monto, periodicidad y fecha del cobro.

Así, los usuarios podrán cancelar suscripciones de forma inmediata y sin tener alguna penalización; esto les garantiza un mayor control sobre sus finanzas personales, siendo que, a consideración de Monreal, es fácil contratar un servicio, pero no cancelarlo.

En una experiencia personal que compartió, dijo que intentó cancelar una suscripción y terminó en el buró de crédito por los cargos indebidos. Ante ello, enfatizó la necesidad de proteger a los 67 millones de consumidores que hay en el país.

¿Dónde más se aplica?

La reforma también contempla medidas contra cobros excesivos, buscando una regulación más justa en diversos sectores como en:

Tarjetas bancarias.

Seguros médicos.

Servicios de transporte aéreo.

La iniciativa fue aprobada en fast track y enviada al Senado para su revisión, por lo que se espera que, de ser ratificada, entre en vigor en los próximos meses, dando a los consumidores más transparencia y control sobre sus servicios digitales.