Diputada de Morena ligada con el cártel de Sinaloa asegura desconocer acusación de EU

Luego de que Estados Unidos la incluyera en la lista de personas sancionadas por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, la diputada morenista, Hilda Araceli Brown, rechazó los señalamientos y negó que sus cuentas hayan sido bloqueadas.

Le también exalcaldesa del municipio Rosarito, Baja California, sostuvo que se enteró de estas sanciones por los medios de comunicación, por lo que desconocía los señalamientos, al tiempo que los calificó como una “infamia” para desacreditar su trayectoria.

"Ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, expresó en redes sociales.

Al tiempo que sostuvo que "es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral. Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad. Seguiré trabajando para ustedes como siempre".

En tanto, en entrevista desde la Cámara de Diputados, la diputada de Morena, reiteró su rechazó a las acusaciones en su contra por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre una presunta implicación en lavado de dinero, corrupción y protección de actividades criminales.

“A mí no me han congelado las cuentas, y desconozco de qué se trata. Yo no he recibido ninguna notificación de absolutamente nada. Desconozco de qué se trata”, resaltó.

Incluso, defendió que se enteró de esta situación a través de los medios de comunicación, y que el pasado fin de semana estuvo en Estados Unidos y no tuvo ninguna dificultad para cruzar. “No me mandaron a segunda inspección, ni a revisión, ni nada. Entonces, estoy sorprendida”.

Resaltó que continuará desempeñando su trabajo como legisladora, “aquí estoy firme para cualquier situación”.

“No tengo de qué escudarme, porque no tengo ninguna notificación ni de nada”, finalizó.