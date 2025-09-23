¿Qué pasa si muere un heredero antes que el testador? Claves para mantener actualizado tu testamento

Redactar y actualizar el testamento no es una tarea que se realice una sola vez en la vida; a lo largo del tiempo pueden cambiar las circunstancias familiares y, en algunos casos, un heredero puede fallecer antes que el testador. Ante estos escenarios, es fundamental conocer las reglas que aplican para la sucesión y evitar conflictos posteriores.

La abogada familiar Paulina Sandoval destaca que el testamento válido será siempre el último elaborado ante notario. Si en ese documento aparecen herederos que ya han fallecido, el proceso sucesorio puede extenderse y complicarse. Por esto, la mejor vía es mantener el testamento actualizado y alineado a los deseos del testador al momento de su muerte.

Qué ocurre si el heredero muere antes que el testador

Una creencia común es que si el heredero muere primero, los bienes que iba a recibir pasan a formar parte de la sucesión de dicho heredero. Legalmente esto no sucede así: ser nombrado heredero no otorga derechos de propiedad mientras el testador viva. Si el heredero fallece antes del testador, los bienes en cuestión no entran en la sucesión del heredero fallecido, señala Sandoval.

En estos casos existen dos escenarios:

- Si hay varios herederos nombrados, el resto debe acordar cómo se repartirán los bienes que se iban a asignar al heredero fallecido.

- Si el heredero era también albacea, es necesario designar a una nueva persona entre los herederos sobrevivientes.

- Si sólo había un heredero designado y este fallece antes que el testador, la sucesión se complica y es necesario iniciar un juicio de sucesión intestamentaria al no existir titular de la herencia.

Alternativas: designar herederos suplentes y actualizar el testamento

Para evitar que los coherederos tengan que decidir cómo repartir los bienes o que el patrimonio quede en incertidumbre legal, el testador puede nombrar herederos suplentes. Estos recibirán los bienes si el heredero original fallece, renuncia o no puede aceptar la voluntad del testador.

Paulina Sandoval recomienda actualizar el testamento periódicamente, sobre todo si han transcurrido muchos años desde su redacción o si han ocurrido cambios familiares relevantes. Mantener este documento al día es clave para evitar litigios y asegurar que la sucesión se realice conforme a los deseos del testador.