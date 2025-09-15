¿Testamento para adultos mayores? Requisitos y dónde tramitarlo en la CDMX desde 700 pesos

Alicia, de 67 años, fue a tramitar la solicitud de su testamento a la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), en la Ciudad de México (CDMX): “Fue muy rápido, me dieron mi ficha para pagar 707 pesos y, cuando haga el depósito, debo esperar a que me notifiquen la dirección de la notaria para hacerlo efectivo”.

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la CDMX (Metrópolis), a través de la DGRT, ofrece durante todo el año descuentos de hasta 66% respecto a los precios básicos de los testamentos universales. Para solicitar el trámite sólo se requiere una identificación oficial del testador.

Los mas beneficiados son los adultos mayores (65 años o más), quienes pagan una tarifa preferencial de 707.13 pesos con un legado, es decir, la disposición del testador de ceder un bien material o inmaterial específico a una determinada persona.

Si el adulto mayor considera dos o más legados en su proceso de sucesión, el costo es de 2,121.38 pesos.

Bruna, de 75 años, fue a realizar el trámite a la DGRT en mayo. Recibió su ficha de pago de 707.13 pesos para depositar en Scotiabank. Sin embargo, decidió aplazar el proceso. “La ventaja es que las líneas de captura vencen hasta diciembre, entonces, aún tengo oportunidad de hacerlo”.

Para las personas de 16 y hasta 64 años, los costos son más elevados. Con un legado el precio es de 2,121.38 pesos y con dos o más legados, de 3,074.01 pesos.

Estas tarifas son más económicas de lo costaría acudir con un notario directamente, de 3,800 pesos bajo la campaña “Septiembre, mes del testamento”.

Proceso para solicitar un testamento

1.- Ubica tu modulo. Acude al centro de atención ciudadana más cercano a tu domicilio, regístrate y solicita tu incorporación al programa de testamentos.

2.- Solicitud. Un servidor público pedirá tu identificación oficial vigente y emitirá el recibo de pago, el cual contendrá los siguientes datos:

Nombre

Fecha de nacimiento

Género

Estado civil

Teléfono

Correo electrónico

Dirección

3.- Pago. Realiza el depósito correspondiente en Scotiabank. DGRT ofrece dos modalidades: Adulto mayor de 65 años o más y testamento universal para personas de 16 a 64 años, con uno y dos o más legados en ambos casos.

4.- Asigna notaria. Una vez realizado el pago, deberás esperar 10 días hábiles . Pasado este tiempo, comunícate al siguiente número: 55 72612101, donde se indicará la ubicación y el número telefónico de la notaria a la que deberás presentarte.

5.- Presenta testamento. Acude a la notaria asiganda y manifiesta tu voluntad.

¿A dónde acudir para presentarlo?

Si deseas poner en orden el futuro de tu patrimonio puedes acudir a las oficinas centrales de la DGRT, ubicadas en calle Azafrán número 18, esquina Azúcar, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Los horarios de atención durante septiembre son de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 hrs y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

También hay módulos en algunas delegaciones de la capital del país. Éstas son las ubicaciones.

Módulo Azcapotzalco, GAM, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc: Av. Fray Servando Teresa de Mier número 480, colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15100.

Módulo Tlalpan: Calle Moneda s/n esquina Insurgentes Sur (sótano del Deportivo Vivanco), colonia Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan. C.P. 14000.

Módulo Tláhuac: Calle José Ignacio Cuéllar Mz. 120, Lt 4, colonia El Triángulo, alcaldía Tláhuac, C.P. 13460

Módulo Xochimilco y Milpa Alta: Prolongación Aldama s/n (a un costado de la Preparatoria 1), colonia Arcos del Sur, alcaldía Xochimilco, C.P. 16010

Módulo Coyoacán y Benito Juárez: Calle Chichimecas s/n entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl (atrás de la secundaria 130), subdelegación Los Pedregales, alcaldía Coyoacán, C.P. 04300.

Módulo Iztapalapa e Iztacalco: Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09000.

Módulo Álvaro Obregón: Calle Canarios s/n esquina Calle 10 (en el pasillo de Desarrollo Social), colonia Toltecas, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150.

Módulo Magdalena Contreras: Calle José Moreno Salido s/n esquina Fresno (dentro del Mercado La Loma, primer nivel), colonia Barranca Seca, alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10580.

Mesa de Recepción de Trámites Miguel Hidalgo: Parque Lira número 94, Módulo 2 (edificio nuevo de la alcaldía), colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11860.

Mesa de Recepción de Trámites Cuajimalpa: Av. Juárez número 192 (antes cine Pedro Infante), alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000.

Testamóvil, otra opción

Se trata de una unidad vehicular que realiza campañas informativas en las colonias de la CDMX, donde se pueden tramitar los testamentos sin la necesidad de acudir a una oficina.

¿Te sirvió esta información? Escribe a fernando.franco@eleconomista.mx