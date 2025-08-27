BanCoppel adquiere cartera de crédito automotriz de CIBanco

Continúa la desincorporación de activos de CIBanco tras las acusaciones, hace poco más de dos meses, de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de supuestas operaciones de lavado de dinero, que hoy tienen en vilo a esta institución financiera mexicana.

Este miércoles se confirmó que BanCoppel adquirió la cartera de crédito automotriz de CIBanco.

“BanCoppel adquirió la cartera automotriz de CIBanco, luego de concluir un proceso de due dilligence exhaustivo”, confirmó el conocido como banco-tienda.

Agregó: “consideramos que la operación impulsa fuertemente la estrategia de crédito para movilidad de nuestra institución”.

Además de créditos al consumo y a empresas, BanCoppel recientemente también ingresó al segmento de hipotecas. Con la adquisición a CIBanco, incrementa su oferta de productos financieros.

En el 2012 se dio a conocer que CIBanco adquirió Finanmadrid, firma que en aquel entonces pertenecía a la entidad española Bankia, y que se especializaba en crédito automotriz.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del primer semestre del 2025, la cartera de crédito automotriz de CIBanco sumaba poco más de 8,300 millones de pesos, que representaba más del 45% del negocio crediticio de la institución.

Multiva se quedó con el negocio fiduciario

Hace unos días se dio a conocer que Multiva, adquirió la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco.

“Esta decisión fue tomada en estrecha coordinación con las autoridades financieras y los accionistas de CIBanco, después de un exhaustivo análisis técnico, operativo y normativo, frente a la situación que enfrenta la institución”, expuso.