¿Eres jubilado? Descubre cuáles son tus obligaciones fiscales según tus ingresos

En México existen diferentes regímenes de obligaciones fiscales en la edad de retiro. Para los jubilados, la declaración anual de impuestos y las aportaciones varían dependiendo del valor del ingreso corriente y el origen de dicho ingreso.

En términos generales: Si las personas solo reciben pensión y el valor monetario no rebasa el límite exento o si la institución que paga la pensión les retiene ISR (Impuesto sobre la Renta) generalmente no presentan declaración.

Por otro lado, si tienen más de un ingreso, rentas, intereses o ingresos por alguna actividad económica adicional, sí deben tributar en el régimen correspondiente y presentar declaraciones.

Adicionalmente, las personas en edad de retiro deben mantener actualizados los datos en el RFC ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria), revisar periódicamente el Buzón Tributario en caso de recibir notificaciones y conservar constancias de percepciones y retenciones emitidas por el pagador de la pensión.