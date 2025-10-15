¿Cuánto van a subir las entradas al Museo Nacional de Antropología y a las zonas arqueológicas en 2026?

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) que incrementa el cobro de cuotas y tarifas de algunos servicios públicos, entre ellos, las entradas a los museos, sitios y zonas arqueológicas a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Esto es lo que van a costar las entradas para los turistas extranjeros a los museos, sitios y zonas arqueológicas a cargo del INAH a partir del 1 de enero de 2026 según la categoría a la que pertenecen:

Categoría 1 (que incluye el Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor y Teotihuacán): 209.09 pesos , un incremento de 119% frente a los 95.58 pesos que se cobran actualmente.

(que incluye el Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor y Teotihuacán): , un incremento de 119% frente a los 95.58 pesos que se cobran actualmente. Categoría 2 (que incluye la Zona Arqueológica de Becán y Tlatelolco): 156.75 pesos , un incremento de 99% respecto a los 78.71 pesos que se cobran ahora.

(que incluye la Zona Arqueológica de Becán y Tlatelolco): , un incremento de 99% respecto a los 78.71 pesos que se cobran ahora. Categoría 3 (que incluye la zona arqueológica La Venta): 143.69 pesos, esto es 97% más que lo que cuesta ahora.

Categoría 4 (las zonas de Chichen Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y el Museo del Pueblo Maya): 104.50 pesos, un alza de 9% contra los 95.58 pesos que se cobran ahora.

Igualmente se incrementa 117% la cuota (de 337.34 pesos a 731.84 pesos) cuando la visita a los recintos sea después del horario normal de operación.

Habrá descuento para nacionales

Con el fin de que los ajustes a las cuotas no afecten la economía de los nacionales ni se desaliente la visita a los recintos, se otorgarán descuentos de hasta 50% a las personas nacionales y las extranjeras residentes en el país que acrediten su nacionalidad y residencia, respectivamente.

De esta manera, con el descuento aplicado a cada categoría, las entradas a los recintos del INAH para los nacionales y extranjeros residentes quedarían de la siguiente manera:

Categoría 1: 104.55 pesos, un aumento de 8.97 pesos respecto a lo que se cobra ahora.

104.55 pesos, un aumento de 8.97 pesos respecto a lo que se cobra ahora. Categoría 2: 86.21 pesos, es decir, 7.50 pesos más que ahora.

86.21 pesos, es decir, 7.50 pesos más que ahora. Categoría 3: 79.03 pesos.

79.03 pesos. Categoría 4: No se aplicará descuento.

Tampoco se aplicará descuento para las visitas fuera del horario de operación.

Estudiantes y adultos mayores seguirán sin pagar

Cabe aclarar que las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, con discapacidad, docentes y estudiantes en activo, así como pasantes o dedicadas a la investigación con permiso del INAH están exentas de pagar entrada.

Asimismo, tampoco pagan en domingos los nacionales y extranjeros residentes en México.

El Ejecutivo federal explica en el dictamen que el incremento de las cuotas es para que el INAH “pueda ofrecer un mejor servicio a los visitantes durante su permanencia en los recintos culturales”.