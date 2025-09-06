¿Cuánto cuesta hacer un testamento? Septiembre trae descuentos de hasta 50%

El testamento es un documento legal que define el destino de los bienes y derechos de una persona, y que puede evitar largos procesos judiciales y conflictos familiares.

De acuerdo con la información publicada en la Revista del Consumidor, septiembre es un mes clave para considerar este trámite, ya que notarios de todo el país ofrecen descuentos y facilidades.

El costo del trámite

El precio para otorgar un testamento público abierto (el más común en México, realizado ante notario) varía dependiendo del estado. En una notaría, el costo regular va de 1,160 a 3,734 pesos, aunque en septiembre puede reducirse hasta un 50% gracias a la campaña nacional “Mes del Testamento”

Esto significa que durante esta temporada, una persona podría elaborar su testamento por menos de la mitad del costo habitual, con la ventaja de recibir asesoría gratuita para aclarar dudas y dejar el documento en orden.

Más que un trámite, un acto de prevención

Elaborar un testamento no es exclusivo de quienes poseen un gran patrimonio, sino una decisión accesible para cualquier persona que desee asegurar certeza jurídica y tranquilidad a sus seres queridos.

Entre los puntos que se pueden establecer destacan:

Nombrar un albacea, responsable de entregar los bienes.

Designar un tutor o tutora para hijas e hijos menores de edad.

Señalar a un curador o curadora, que supervise el cumplimiento de esas funciones.

Dejar bienes específicos a un legatario.

Incluir la decisión de otorgar una pensión alimenticia a alguien en particular.

¿Qué pasa si no hay testamento?

En ausencia de este documento, se inicia un juicio sucesorio intestamentario. Esto implica convocar a posibles herederos, hacer inventarios y avalúos, y seguir un proceso más largo y costoso ante tribunales.

En cambio, con un testamento los herederos acuden directamente a la notaría, se cumple la voluntad expresada y se evita la incertidumbre.

Recuerda que este mes es una oportunidad para dar el paso, pues además de los descuentos, existen jornadas especiales y programas estatales que facilitan el trámite.