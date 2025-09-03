Arranca campaña nacional: "Septiembre, mes del testamento"

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, invitó a la ciudadanía a participar en la campaña nacional Septiembre, Mes del Testamento, documento que “es el último acto de amor y responsabilidad para heredar tranquilidad y no problemas a los seres queridos”.

Junto al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que preside Ricardo Vargas, la funcionaria federal resaltó que “el testamento es un instrumento de construcción de paz, al ser una decisión escrita que permite dejar de manera ordenada la voluntad de una persona”.

Con esta vigésima tercera edición de la campaña, cuyo lema en 2025 es: “Con el testamento se heredan bienes y se hereda paz”, la titular de la Secretaría de Gobernación aseguró que la suma de esfuerzos entre el Gobierno de México y el Colegio permite llevar a cabo acciones en favor de la gente, pero también de sus familias y comunidades.

“Con ese propósito, el Gobierno de México de la mano del gremio notarial, implementa cada año esta campaña, en la que notarias y notarios reducen sus honorarios y brindan asesoría jurídica gratuita a la población interesada en elaborar su testamento”, resaltó.

Comentó que el testamento es una herramienta de prevención que genera bienestar en las familias mexicanas, pues la falta de ese documento es uno de los motivos más frecuentes de división familiar y social.

Refirió que el conflicto por una herencia no resuelta puede deteriorar o fracturar las relaciones al interior de los hogares.

“Esto otorga certeza jurídica y evita que el trabajo de toda una vida se convierta en factor de disputas”, agregó.

La secretaria explicó que las autoridades de cada entidad llevan a cabo la inscripción del documento en el Registro Nacional de Avisos de Testamento, administrado por la Secretaría de Gobernación.

Hasta mediados de agosto, el sistema tenía más de 7.5 millones de avisos de testamentos en todo el país; de los cuales, la mitad se realiza en el marco de la campaña anual.

Durante este mes, las Notarías amplían sus horarios de atención y ofrecen servicio los sábados para facilitar el trámite.

Para hacer valer la campaña Septiembre, Mes del Testamento, la población necesita: