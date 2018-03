El 2017 se vislumbra como un año muy retador en términos de salarios, movimientos laborales y contratación por parte de las empresas, por lo que es importante que los profesionistas en búsqueda de empleo tracen objetivos e identifiquen las herramientas que puedan facilitarle el camino.

En este contexto, el networking (red de conocidos) es una de las herramientas más importantes que debe considerar una persona al momento de buscar o cambiar de trabajo; no obstante, es una tarea que requiere de tiempo, esfuerzo y mucha organización, reconocieron expertos en el tema laboral.

OCC Mundial explicó que el networking no es solamente una herramienta, una aplicación o una red social a la cual le va a dejar todo el trabajo; es toda una estrategia para crear, gestionar, conservar y aprovechar relaciones personales y digitales, con el fin de obtener beneficios laborales. Asimismo, comentó que a esta base de relaciones también se le conoce como red de contactos.

Para aquellas personas que aún no trabajan en su red de contactos, Ivonne Vargas, especialista en Recursos Humanos, indicó que deben tomar en cuenta que existen puestos de trabajo ocultos, a los que sólo se puede acceder por medio de conocidos; de ahí radica la importancia de contar con las personas adecuadas dentro de su red.

El mercado laboral está compuesto por un porcentaje significativo de vacantes que no siempre se ven en las ferias de empleo, bolsas de trabajo en las universidades o en Internet; es decir, estamos hablando de puestos de trabajo ocultos que ahí están, pero generalmente se llega a éstos porque los escuchó de voz de alguien, se lo recomendaron o le dijeron: ‘mira, me acabo de enterar de que en este lugar va a haber un cambio y están requiriendo personal’ , explicó.

Asimismo, enfatizó que en esta red de conocidos, mientras mayor carrera profesional tenga, más se convierte en una herramienta indispensable; sin embargo, la mayoría de las personas la ve como algo tedioso o complicado.

OCC mundial indicó que el primer paso para crear esta red es establecer un objetivo con base en lo que desee: un aumento, nuevo trabajo o buscar clientes.

Como segundo paso, comience a elegir a las personas adecuadas, es decir, aquellas que podrían acercarle a su meta según su posición laboral, influencia o marca personal.

Asimismo, recomendó planificar en el sentido de tener una agenda sólo para estos contactos; en ésta pondrá las citas o los eventos en los cuales pueda conocer a más contactos.

Por último, invitó a las personas a no abandonar a sus contactos una vez que se logró el objetivo, ya que el hacerlo afectará demasiado su imagen. Además, nunca se sabe cuándo volverá a necesitar de ellos.

La clave de esta red es que justo sea muy acertado en entender quién puede ser un contacto potencial y cómo usted establezca esa comunicación con él. Probablemente no le va a decir: ‘estoy firmando mi renuncia y ahí te va mi currículum’; se trata de acercarse a él, preguntarle en dónde está. Ha habido un cambio de industria, por lo que importará cómo se ha movido laboralmente, y también será fundamental buscar un momento propicio para comentarle que le gustaría seguir en comunicación con él porque tiene cierto plan profesional, le gustaría conseguir una recomendación de su parte , abundó Ivonne Vargas.

Deje de lado el orgullo

Por otro lado, la experta indicó que muchas personas no comienzan a realizar networking por conflictos personales o el famoso qué dirán.

Créeme que a veces hay candidatos que dicen: estoy platicando con alguien que se dedica al tema de empleo, pero a mí no me gusta andarle contando a mis amigos, vecinos o excompañeros de la escuela que me quedé sin trabajo, que salí en este recorte o que voy a cambiar de empleo (...) ¿Qué necesidad tengo de andarle informando a la gente que estoy en búsqueda de un próximo cambio? Tienen cautela porque piensan que al anunciarlo a otra persona dentro de su red, ésta puede ganarle la partida , comentó.

ivan.rodriguez@eleconomista.mx