¿Está por concretar la renta de un inmueble y el dueño les solicitó un depósito de garantía? Este requisito es muy común dentro del arrendamiento de una vivienda, por lo que antes de firmar algún contrato es necesario que conozca lo que es este depósito y el fin que tiene.

De acuerdo con el portal inmobiliario Inmuebles24, el depósito de renta es una cantidad de dinero que el arrendador del inmueble solicita al arrendatario al momento de firmar el contrato de arrendamiento, esto como una garantía en caso del incumplimiento del acuerdo establecido en el contrato, algún daño a la propiedad o el uso inapropiado de la misma.

Aunque este pago no es obligatorio, algunos propietarios establecen esta cuota o la prestación de un aval, para tener seguridad de que su propiedad no será entregada en mal estado o con adeudos.

Incluso, este depósito tendrá que ser cubierto en su totalidad para tener derecho a habitar la casa o departamento en cuestión y sellar la relación de arrendamiento.

La cuota establecida de este depósito no podrá ser mayor a la cantidad equivalente a una mensualidad de renta, según el Código Civil de Ciudad de México artículo 2,428.

Este dinero servirá como respaldo para el arrendador durante el tiempo en el que el inquilino habite la vivienda, sobre todo en caso de que existan daños por uso o descuido, que se cubran todas las mensualidades de renta en tiempo y forma, o que se incumpla el contrato.

¿El arrendador se puede quedar con el dinero del depósito?

Normalmente al finalizar la relación de arrendamiento, el dueño del inmueble debe regresar el monto total del depósito de garantía, pero en ocasiones suele ser necesario que el arrendador se quede con dicho monto para el mantenimiento de la vivienda.

Según el portan Vivanuncios, un arrendador puede hacer uso del depósito si el inmueble sufre daños provocados por el inquilino, es decir, ventanas rotas, paredes dañadas por golpes, quemaduras o cualquier daño estructural ocasionado por el mal uso del arrendatario.

Asimismo, si el inquilino realiza algún tipo de modificación o remodelación en el inmueble sin la autorización del dueño, éste puede solicitar una indemnización por daños y prejuicios.

Aunque el desgaste del inmueble que se habita es inevitable, el inquilino está obligado a entregar el inmueble tal como se le entregó y realizar las reparaciones de poca importancia, según el Código Civil, esto puede ser una tubería o instalación de luz dañada, suciedad excesiva, agujeros en las paredes por clavos, pintura desgastada, etc.

Además, el arrendador puede hacer uso del depósito en caso de que se termine el contrato antes de lo estipulado o por el incumplimiento de las cuotas de renta, así como incumplimiento en los pagos de mantenimiento (si lo requiere la propiedad) o servicios como luz, agua o predial.

También, existen convenios entre las dos partes, en los que se estipula que el depósito de garantía sea tomado como mensualidad de renta durante el último mes del contrato de arrendamiento.

Recomendaciones para no perder el depósito de renta

Primero, es importante destacar que todo lo concerniente a los acuerdos de renta debe estar estipulado dentro de un contrato de arrendamiento, que contendrá la cuota de renta, mantenimiento, el plazo por el cual va a rentar el inmueble y las obligaciones de pago, así como la cantidad que se le entregará al casero como depósito.

Paola Cruz, directora de gestión de activos en ALIGNMEX Real Estate Capital y SìRENTA, hace hincapié en que, además del contrato de arrendamiento, debe existir una carta de entrega donde se constate el estado en que se encuentra el inmueble en el momento en el que vamos a habitarlo.

Con esta carta, se asegura tanto el arrendador, para que cuando le entreguen su vivienda no exista problema, como al arrendatario, para que no le exijan algo que no estaba estipulado en la carta de entrega.

Además, Vivanuncios señala que deber revisar cuidadosamente todas las cláusulas del contrato, para evitar cualquier inconveniente en un futuro.

El portal inmobiliario también recomienda pagar en tiempo y forma, tanto las rentas de alquiler, como las del mantenimiento y servicios, así como realizar las reparaciones que sean necesarias y hacer la entrega del inmueble como se estipuló en el contrato de arrendamiento.