Al independizarnos, cambiarnos de casa y adquirir un inmueble no siempre es fácil, por lo que muchas personas optan por la renta de una vivienda, pero a largo plazo estos desembolsos mensuales pueden representar un problema en nuestras finanzas personales.

Según la Encuesta Nacional de Vivienda (Envi) 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 35.3 millones de viviendas particulares habitadas en México, 16.4% son rentadas, es decir, 5.8 millones de viviendas.

La encuesta señala que el principal motivo para rentar una vivienda es por no tener acceso a un crédito o no contar recursos económicos para adquirir o construir un inmueble, con 51.4% de las respuestas de los encuestados.

En México las rentas son cada vez más caras y esto puede repercutir en los bolsillos de las personas que tienen la necesidad de rentar.

Según un estudio mensual que realiza el portal Inmuebles24, en la Ciudad de México a febrero de 2022, el promedio de renta es de 13,566 pesos mensuales, siendo Miguel Hidalgo la alcaldía más cara, con un promedio de renta de 16,827 pesos mensuales, mientras que en Iztapalapa se reporta la renta más baja, con un promedio mensual de 7,785 pesos.

¿Qué debo tomar en cuenta?

Paola Cruz, directora de gestión de activos en ALIGNMEX Real Estate Capital y SìRENTA, comenta que es importante realizar un presupuesto antes de rentar un inmueble; recomienda que la renta no sobrepase 30% de nuestros ingresos netos, sin tomar en cuenta ahorros.

En este presupuesto debe tomar en cuenta el mantenimiento (en caso de que el inmueble lo requiera) y el gasto de servicios como luz, agua y gas, entre otros, y verificar si realmente es posible rentar el inmueble que desea o necesitará buscar otras opciones.

La vocera explica que para que la renta de un inmueble no repercuta tanto en nuestras finanzas, se debe evaluar la zona donde vamos a vivir, pues de preferencia debe ser un lugar cercano a todas nuestras actividades o las de nuestra familia, para que los traslados al trabajo, oficina, escuela, etc., no representen un gasto mayor.

Ya que, según el Envi, solo 46% de las personas que rentan tiene un contrato vigente, Paola Cruz comenta que se debe exigir un contrato de arrendamiento, el cual debe ser revisado exhaustivamente por ambas partes, para que todo lo concerniente a los términos de la renta queden bien establecidos.

“Por lo general son contratos estándar, muy claros para todos, donde debe estar estipulada la renta, mantenimiento, el plazo por el cual va a rentar el inmueble y las obligaciones de pago, como el día de pago y prórrogas o si se establecen intereses moratorios”, explicó.

En este sentido, es importante no pagar ningún adelanto monetario si no está por escrito, ya que podría tratarse de un fraude inmobiliario. También es necesario cerciorarse de que la persona que le está rentando el inmueble sea verdaderamente la dueña.

“El inquilino tiene todo el derecho de exigir saber quién le está rentando y que tenga todo en orden, muchas personas no lo hacen y no saben si el arrendador es verdaderamente el dueño del inmueble, esto se puede revisar en las primeras cinco páginas de las escrituras”.

Además de esto, Paola Cruz destaca que debe existir una carta de entrega donde se constate el estado en que se encuentra el inmueble, esto brindará seguridad tanto al arrendador –para que cuando le entreguen su vivienda no exista problema–, como al arrendatario –para que no le exijan algo que no estaba estipulado en la carta de entrega.

Por otro lado, el portal Vivanuncios.com.mx recomienda conseguir desde antes un aval, ya que muchos arrendadores lo solicitan, con el fin de tener una garantía del pago oportuno de la renta y sobre cualquier daño al inmueble. En ocasiones se requiere dar un depósito.

¿En verdad me conviene el inmueble?

El portal inmobiliario recomienda preguntar si el inmueble requiere gastos extra, como el mantenimiento o cuotas de vigilancia, y si existen restricciones como mascotas, visitas o reuniones.

De igual manera, debe pedir referencias a los vecinos y conocer la zona, es decir, la conectividad de la zona, si hay escuelas, hospitales centros comerciales, restaurantes, etc.

Al respecto, Paola Cruz destaca la importancia de que el inmueble sea agradable para el inquilino, por lo que, además del presupuesto, se deben tomar en cuenta los lugares de recreación.

“Sobre todo en tiempos de pandemia, en donde algunas empresas siguen trabajando en home office. Entre más tiempo pasas en tu casa, más quieres que ésta se vuelva un lugar agradable para estar”.

El secreto es evaluar el presupuesto y necesidades para decidir si en verdad le conviene un inmueble o debe estudiar otras opciones, siempre es que la cuota de renta no sea un problema para sus finanzas.

