Evite la morosidad. ¿Cómo liquidar sus deudas?

El uso del crédito sigue fortaleciendo el consumo de los mexicanos, datos del Banco de México (Banxico) revelaron que el crédito al consumo registró un aumento en el segundo trimestre del 2022, parte del incremento se vio reflejado en el aumento de solicitudes de crédito para pagar deuda.

Ricardo Arenas, vocero de Yotepresto, aseguró que esta práctica es cada vez más recurrente entre los usuarios, ya que 70% de los créditos que otorga la plataforma son para este fin. De acuerdo con la tecnológica financiera, los créditos para consolidación de deuda mantenían un aumento cercano a 10% antes de la pandemia, pero actualmente se observa un aumento superior a 40 por ciento.

Adquirir un crédito para pagar deudas parece una práctica riesgosa, ya que significa adquirir un nuevo compromiso económico, por lo que Arenas consideró que los usuarios que opten por este mecanismo deben evaluar diversas condiciones para asegurar que se está tomando una solución financiera y no se continúe agravando el problema existente.

Antes de hablar sobre un nuevo crédito que ayude a saldar las deudas, se requiere conocer dos factores: la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento. Para el primer punto se debe realizar un análisis de ingreso y gasto; con estos datos se pueden identificar los gastos que se deben reducir y la cantidad de dinero con la que se cuenta para el pago de deudas.

Mientras que para conocer el nivel de endeudamiento se debe tener un listado con las características de los adeudos, tales como: monto, pago mínimo, plazo y tasa de interés. Estos datos ayudarán a calcular de cuánto es la deuda o deudas a cancelar.

Contar con ambos factores permite conocer un panorama del monto necesario para pagar y cuál es la deuda más alta. Una vez que se cuente con estos datos se puede comenzar a buscar créditos con mejores condiciones, es decir que tenga una tasa de interés y Costo Anual Total (CAT) más bajos, así como un monto menor o nulo de cargos adicionales.

“Solicitar un préstamo para liquidar deudas es una buena herramienta siempre y cuando se logre conseguir un crédito con mejores condiciones, es decir con una menor tasa de interés, de ser posible 20 puntos porcentuales por debajo de la deuda, de nada te va servir obtener un crédito para pagar deudas si la tasa de interés, el CAT o las comisiones son igual o más altas, por ello hay que tener especial cuidado al momento de optar por esta estrategia”, comentó Arenas.

Nadie me quieren prestar. ¿Qué hago?

Aunque buscar préstamos baratos debería ser siempre la regla, si no se cuenta con un buen historial crediticio, es más difícil obtener las mejores condiciones, sin embargo existen otras alternativas para salir del sobreendeudamiento.

El experto detalló que tras descartar diferentes opciones de financiamiento, los usuarios pueden recurrir a la reestructuración, para redefinir el plazo de la deuda, montos de pago mensual más cómodos; sin embargo advirtió que esta herramienta aumentará el costo del crédito.

“En el caso de no conseguir mejores condiciones de crédito, los usuarios pueden optar por reestructurar el crédito. Si definitivamente ya no puedo seguir pagando la misma cantidad en el plazo establecido, puedo acercarme a la institución financiera y pedir más plazo o reducir el monto de las mensualidades, sin embargo hay que tomar en cuenta que en este tipo de herramientas por lo general aumenta la tasa de interés, por lo que al final el crédito será más caro”.

El experto recomendó a los usuarios antes de adquirir un nuevo crédito o reestructurar una deuda, analizarlo y realizar una correcta administración financiera, ya que si no se identifican los problemas económicos se puede caer de nuevo en el sobreendeudamiento. No obstante detalló que en el caso de optar por la consolidación de deuda o reestructuración los usuarios deben priorizar no afectar su historial crediticio.

