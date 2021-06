Cumplir y estar al día con las obligaciones fiscales siempre será benéfico para estar al corriente con dichas responsabilidades, a la par de evitar recargos o multas con las autoridades hacendarias. Pero ¿qué pasa si al cumplir con dichas responsabilidades resulta que las instituciones encargadas cometen un error, hacen un mal cálculo de los impuestos a pagar o violan alguno de sus derechos como contribuyente?

Ya sea que no haya procedido una devolución de saldo a favor, algún cobro o adeudo fiscal; una multa o recargo, un embargo o requerimiento en materia de ISR e IVA, en todas estas situaciones se puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), entidad encargada de ser un intermediario entre las autoridades tributarias y los contribuyentes para aclarar las diferencias o irregularidades detectadas en la contabilidad y cálculo de impuestos.

Este organismo tiene entre sus funciones dar asesoría, consulta, representación y defensa legal del contribuyente en situaciones que afecten su esfera jurídica a nivel federal.

Humberto Ramírez, director general de la plataforma contable Facturama, explicó que el principal objetivo de esta entidad es proteger, defender y observar los derechos de quienes pagan impuestos, y si algún contribuyente no está de acuerdo con algún requerimiento hecho por la autoridad tributaria, puede acercarse a esta Procuraduría a recibir asesoría para clarificar su caso.

Precisó que cualquier persona física, moral u obligado solidario puede solicitar la intervención de esta dependencia y recordó que los servicios que brinda son gratuitos, por lo que no se hacen cobros por comisiones en ningún momento del proceso.

La Prodecon sólo tiene atribuciones en el ámbito federal, en los organismos fiscales autónomos como el IMSS e Infonavit así como de las 32 entidades federativas cuando cobran y administran recursos que provienen de la recaudación de impuestos federales.

Intermediario a su favor

Si el contribuyente tiene problemas fiscales como adeudos improcedentes, reclamaciones por posibles violaciones a los derechos de los contribuyentes y aclaraciones por acuerdos de auditoría fiscal, y no está de acuerdo con las resoluciones tomadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Prodecon servirá como un intermediario entre ambas partes.

A decir del director de Facturama, lo primero es acercarse para pedir una consulta y asesoría para que de esta manera el contribuyente comprenda cuál es su situación y conozca sus opciones. A partir de ello se le brinda asesoría, representación y defensa legal, así como intermediación para llegar a acuerdos conclusivos, éstos últimos otorgan garantías al contribuyente ya que brindan certeza jurídica y la obtención de 100% de la condonación de la multa.

“Su principal función es proteger y hacer valer los derechos de los contribuyentes, con servicios de asesoría, representación legal, presentación de reclamaciones y defensoría”, puntualizó en entrevista.

Acuerdo sin ir a juicio

En algunos casos, principalmente en temas relacionados con auditorías fiscales, si el contribuyente no está de acuerdo con la autoridad fiscal, la Prodecon funge como intermediaria para llegar a un acuerdo conclusivo sin ir a juicio.

Por ejemplo, si es auditado y no concuerda con la resolución emitida por el fisco, puede solicitar un acuerdo conclusivo para no ir a juicio, para ello deberá mostrar el documento de la auditoría con la que no está de acuerdo y cómo lo afecta.

Para esto, la Prodecon iniciará el procedimiento y se contacta con la autoridad correspondiente para conocer su postura. Durante el proceso, esta entidad trabajará como intermediario para que la autoridad y el contribuyente lleguen a un acuerdo.

El director de Facturama señaló que en cualquiera de los casos que el contribuyente requiera asesoría o defensa legal deberá contar con su información fiscal actualizada, y para los casos de dudas, aclaraciones, quejas o reclamaciones, tener a la mano los documentos sobre los cuales desea obtener ayuda y orientación.

