Desde el arranque de El Buen Fin hasta Reyes Magos son semanas de muchas compras para las familias que adquieren desde algunos aparatos electrónicos destinados para el trabajo o escuela como celulares, computadoras o tabletas, hasta artículos propiamente para el hogar como pantallas, microondas, refrigeradores, entre otros.

La Procuraduría Federal del Consumidor señala que los proveedores tienen la obligación de informar y respetar las garantías de los aparatos eléctricos en caso de alguna falla o anomalía; sin embargo, hay algunas acciones que el consumidor realiza que pueden ocasionar que se invalide la protección que ofrecen los fabricantes.

Cuestiones como una mala conexión, variación en el voltaje o un mal uso de los electrodomésticos son algunas de las causantes por las cuales el fabricante puede alegar que no hará válida la garantía, explicó en entrevista, Laura Guajardo, directora de Atención al Cliente de Whirlpool.

Para evitar este tipo de inconvenientes, la directora destacó que lo primero es leer el manual de uso y manejo, principalmente para conocer los detalles sobre cómo funciona o el tipo de voltaje que requiere.

Al leer las instrucciones, por muy obvio que parezca, se conoce de manera perfecta el uso correcto del aparato, además de que estas acciones alargan la vida del electrodoméstico.

“Que el consumidor conozca la garantía, el diseño, el manual de uso y manejo para que haga el uso correcto del producto y evitar cualquier causa de invalidez de garantía”, afirmó.

Una de las primeras acciones que dañan al aparato es que esté mal instalado, ya sea por causas de voltaje, presión de agua o gas, las cuales pueden causar un mal funcionamiento; incluso existen algunos aparatos que necesitan algunos requerimientos especiales como instalaciones con cierta ventilación de aire o salidas de aire.

Y agregó “si las condiciones en el lugar no son las correctas puede invalidar las garantías. Es necesario que sepa que existen algunas adecuaciones en su hogar para que el producto funcione al 100% y disfrute del mejor desempeño”.

Cuidado con el alto voltaje

La directiva señaló que se debe tener cuidado con el alto voltaje en los aparatos, ya que es otra causa que anula la garantía. Recomendó siempre tener reguladores conectados para que sean éstos quienes reciban la variación eléctrica.

Otra recomendación es no tener los artículos a la intemperie ya que pueden sufrir oxidación o deteriorarse de una manera más rápida; y si tienen que estar afuera, como el caso de la lavadora, tratar de que estén en un lugar techado o donde no les caiga agua.

Mano ajena

Otro factor que anula la garantía es que el electrodoméstico sea intervenido por una persona ajena o un técnico que no es el fabricante. A decir de la directiva, si una persona que no es especialista quita o reemplaza una pieza que no está certificada, la empresa puede negarse a validar la garantía.

Cualquier duda o desperfecto, lo mejor es que el usuario se comunique al call center de la empresa para que le ayuden o lo asesoren con cualquier duda o comentario que tenga de la instalación.

¿Qué pasa si se invalida?

En palabras de Guajardo, si la garantía se invalida le puede salir mucho más caro. Aunque las empresas no se niegan a atender a los usuarios y brindan una solución, la realidad es que resulta más costoso no contar con esta protección. El periodo de vigencia regularmente es de un año, pero igual existen algunas piezas en algunos productos que pueden tener una garantía de mayor tiempo, lo cual viene estipulado en la garantía escrita.

Para la experta, lo mejor es guardar y cuidar tanto la factura como la garantía, ya que son los documentos más importantes para reclamar cualquier desperfecto.

“Inmediatamente que se compra un producto lo mejor es guardar los documentos en un lugar aparte, incluso tomar foto del número de serie en el producto”, indicó.

En caso de no contar con estos papeles, es importante identificar el número de modelo, serie o factura, con estos datos el fabricante le puede dar servicio, las empresas pueden rastrear cuándo se hizo ese modelo y las partes de su ensamblaje.

montserrat.galvan@eleconomista.mx