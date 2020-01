En ocasiones, al contar con algún producto o servicio financiero estamos expuestos a presentar algún error o inconsistencia, ya sea con una tarjeta de crédito, algún cajero automático e, incluso, con algún tipo de seguro; en este tipo de inconvenientes, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es la encargada de asesorarlo para encontrar una conciliación entre la entidad financiera con la que tuvo problema o bien, resolver las denuncias que pueda presentar.

En línea con lo anterior, la comisión presentó un análisis de las cifras correspondientes a las controversias presentadas en la Ciudad de México durante el 2019 por los usuarios de este tipo de servicios.

En este caso, detalló que las principales causas por las cuales se presentaron diversas controversias en la CDMX fueron los consumos no reconocidos, con 7,634 asuntos; negativa en el pago de la indemnización en seguros, con 2,880; disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, cliente y/o socio, con 1,556 asuntos, y transferencia electrónica no reconocida en cuentas de depósito con 1,471; que en conjunto representaron 40% del total.

Además, la Condusef destacó el incremento que mostraron los asuntos por crédito otorgados sin ser solicitados ni autorizados por el usuario, cliente o socio, los cuales crecieron 66%, al pasar de 429 asuntos a 712.

¿Cómo le fue a su banco?

Dentro del análisis hecho por la Condusef se tomaron en cuentas todos los sectores: instituciones de banca múltiple, aseguradoras, afores, sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas (sofom ENR) y sociedades de información crediticia (burós de crédito).

De acuerdo con el reporte de la Condusef, la banca múltiple concentró 70.2% del total de los asuntos al registrar en total 23,690 controversias, seguido de las aseguradoras, con 17.8% (5,995 asuntos).

Si el año pasado presentó alguna controversia ante la Condusef, quizá forme parte de la lista elaborada por la misma comisión, donde reportó que BBVA México, Citibanamex, Banorte y HSBC México fueron las entidades con mayor número de controversias presentadas, las cuales, agregó la Condusef, en conjunto representaron 50.4% del total.

“Destaca el incremento de 69.8% que reportó HSBC México respecto al mismo periodo del 2018, al pasar de 1,669 asuntos a 2,834”, detalló.

En cuanto a las reclamaciones de las personas adultas mayores, la Condusef destacó el crecimiento de 69.6% que mostró Banco Azteca, al pasar de 168 asuntos en el 2018 a 285 en el 2019; por su parte, HSBC México mostró también un incremento de 60.7%, al pasar de 777 asuntos en el 2018 a 1,249 el año pasado.

TDC, coronada como la más reclamada

El análisis de la Condusef también arrojó que los productos más reclamados en la CDMX fueron la tarjeta de crédito, débito y el seguro de daños-automóviles, que en total acumularon 50% de las reclamaciones.

“Destaca el incremento de 44.5% en las reclamaciones de cajero automático, respecto al mismo periodo del 2018. Estos tres productos concentraron 50.1% del total de las controversias iniciadas”, indicó.

Comparaciones con el 2018

En total, la comisión reportó que durante el año pasado llevó a cabo 33,769 controversias en defensa de las personas usuarias de productos y servicios financieros en la Ciudad de México, lo que significó un aumento de 12.1% respecto al mismo periodo pero del 2018.

“De estas controversias, 65.3% se atendió vía gestión electrónica, proceso amigable que tiene establecida esta comisión con las entidades financieras”, señaló la Condusef.

Aumento en toda la CDMX

En cuanto a la distribución de las controversias durante el 2019, todas las alcaldías presentaron aumentos en éstas; la Condusef arrojó que, de las 16 alcaldías que conforman a la Ciudad de México, Iztapalapa concentró 14% de las controversias (con 4,709); siguiendo en importancia Benito Juárez, con 12.5%; Gustavo A. Madero, con 10.6%; Cuauhtémoc, con 10.5%, y Coyoacán, con 10 por ciento.

“En Iztapalapa, las personas adultas mayores presentaron 1,547 controversias durante el 2019, lo que significó 13.8% del total de controversias presentadas por este sector de la población, mientras que en el mismo periodo, pero del 2018, representaron 12.6%”, aseveró la comisión.

