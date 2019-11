El Buen Fin se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre, en donde los consumidores, además de poder encontrar descuentos en productos o meses sin intereses, podrán ser participantes del sorteo que, año con año, hace el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para premiar a aquellos que utilizan tarjeta de débito o crédito.

El Sorteo del Buen Fin tiene como objetivo incentivar el pago electrónico a través de tarjetas de crédito o débito, ya sea de manera presencial, en algún local, o bien, desde la comodidad de su casa a través de compras en páginas de Internet.

La autoridad fiscal, a cargo de Margarita Ríos-Farjat, lleva implementando este programa desde el 2013, con el cual ha premiado a miles de contribuyentes por sus compras realizadas en el denominado “fin de semana más largo”.

En el primer año de implementación, el monto total de los premios del sorteo fue por 250 millones de pesos, cifra que se duplicó en el 2014 a 500 millones, bolsa a repartir que se mantiene este año. En total, habrá más de 390,000 operaciones de compra que ganen.

Para poder ser acreedores a un reembolso por parte del SAT, la autoridad explica que podrán participar todas las compras que se hagan por un valor entre 250 y 10,000 pesos. Los participantes podrán obtener un premio especial de hasta 250,000 pesos en el sorteo que, posiblemente, se lleve a cabo en diciembre próximo.

Además del monto de la compra, es importante que los consumidores las realicen dentro del periodo del Buen Fin y en los establecimientos que participan, los cuales se pueden revisar en: https://www.elbuenfin.org/

Entre las operaciones que no participan en el sorteo se encuentran aquellas compras que se generen con tarjetas de crédito departamentales, emitidas en el extranjero, corporativas o empresariales. Tampoco podrán incluirse las compras hechas con tarjetas emitidas en el extranjero o que deriven de cargos recurrentes.

La autoridad fiscal señaló que tampoco participarán las adquisiciones hechas en establecimientos que no cuenten con un RFC activo y validado, que no tenga medios de contacto activos en el Buzón Tributario o aquellos comercios que no hayan presentado su solicitud de pre-registro.

En este sentido, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) refirió en su momento que los consumidores deben prestar mucha atención ya que, en el periodo, habrá tiendas que no participarán en el Buen Fin pero tendrán promociones parecidas, como lo es Walmart.

Si el cliente realiza compras en esas tiendas, no podrá participar en el sorteo del SAT. El año pasado, la autoridad fiscal premió a un total de 149,000 clientes que realizaron sus compras durante el Buen Fin, en donde los ganadores recibieron un reembolso de sus compras con un límite de hasta 10,000 pesos. La bolsa total que se repartió entre los ganadores fue de 465 millones de pesos.

Con los sorteos del Buen Fin, refiere el SAT, el gobierno refuerza su compromiso para impulsar el crecimiento económico del país, a través de estos incentivos que da a la economía formal y que pueden ser disfrutados por las familias mexicanas.

El fisco informó que a partir del 29 de noviembre del 2019, se podrán verificar las operaciones de compra que participan en el Sorteo, a través de una consulta en el sitio electrónico Sorteo El Buen Fin.

Concanaco lanza APP

Para las compras en el Buen Fin, la Concanaco lanzó una app que servirá de herramienta a los usuarios para consultar los precios y las tiendas que participaran en los cuatro días de promociones. La app, sin costo alguno, ya está disponible para Android y se espera que antes del fin de semana esté para IOS.

La app ayudará a los consumidores de todas las regiones del país a conocer las tiendas que participarán en el Buen Fin y las promociones que tendrán. Los usuarios podrán buscar por categorías los servicios o productos que buscan o bien, conocer las tiendas cerca de ellos que cuentan con promociones.

“Los compradores de todo el país podrán conocer por ciudad los negocios participantes, las ofertas, las promociones y los establecimientos más cercanos a su domicilio”, explicó en su momento José Manuel López Campos.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, esperan que la app ofrezca hasta 30 millones de precios de alrededor de 600,000 productos y servicios de diferentes empresas participantes.

“Con los factores que aporta la plataforma a los consumidores, se facilita el proceso de búsqueda de precios a través de una herramienta que les permitirá decidir para realizar mejores compras durante el gran evento comercial”, añadió.

Además, los usuarios podrán comparar los precios de los productos que quieren comprar, ya sea de manera manual o a través de escanear el código de barras.

La Concanaco informó que participarán 165,000 establecimientos y prevé que haya una derrama de 118,000 millones de pesos, lo que significará in incremento de 5% respecto al año pasado.

El año pasado, este periodo de ofertas generó ventas por 112,400 millones de pesos, un incremento de 22% respecto a los 94,000 millones de pesos del año previo. En el 2018, los productos más vendidos fueron televisiones, calzado, electrínicos, ropa y computadoras.

El aumento de las ventas, agregó, se debe a los buenos niveles de inflación que se han presentado en los últimos meses; la baja de la tasa de interés del Banco de México, buenos niveles en la confianza del consumidor y el aumento al salario mínimo.

