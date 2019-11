Empresas dedicadas a ofrecer servicios financieros, corredurías, notarías, productores de vestido, joyería así como laboratorios y clínicas se integrarán por primera ocasión a esta iniciativa de descuentos y promociones.

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), dijo en conferencia de prensa con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que este 2019 “será el primer año en el que participen las (empresas) de servicios financieros hasta profesionales, notarías, corredurías, clínicas y laboratorios”, a las que se sumarán productores de calzado, pan, platería, joyería, prestadores de servicios de comida, construcción, desarrollo de vivienda, entre otros.

Exámenes médicos

Algunas de las cadenas de servicios de la salud más conocidas del país ya comenzaron a comunicar las promociones con las que contarán en el Buen Fin 2019.

Para aprovecharlas al máximo, es recomendable para el consumidor que visite a su médico con anticipación para que, de acuerdo con su historial clínico y padecimientos, considere la adquisición de exámenes médicos convenientes.

Un análisis clínico a tiempo es una herramienta primordial, ya que por medio de este se diagnostican diferentes patologías y, además, se realizan estudios para establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al paciente, al igual que el seguimiento del mismo.

Los exámenes clínicos analizan muestras biológicas humanas diversas como: sangre, orina, heces fecales, tejidos corporales y líquidos de diversas procedencias, los cuales sirven para determinar si los resultados están dentro de los límites normales.

Estos exámenes usan un rango de valores, que permite tener en cuenta que lo que se considera normal en una persona puede no concordar en el caso de otra.

Expertos en este campo recomiendan que las pruebas de laboratorio frecuentes están indicadas para las personas que padecen alguna enfermedad; para las aparentemente sanas, se solicita realizarlas por lo menos una vez al año, sobre todo, a los mayores de 30 años.

Algunos laboratorios del país estarán ofreciendo descuentos especiales en exámenes generales , a partir de los cuales se ofrecen una serie de análisis más específicos como check up básico femenino, check up básico masculino y super-check up salud.

Asimismo, se ofrecerán paquetes a precios especiales que en otros días del año tienen precios más elevados.

Pruebas especializadas

Afrontar estudios específicos puede significar un grave problema para las finanzas personales. Por ello, se recomienda estar al tanto de las promociones de los diferentes laboratorios, clínicas y hospitales. Entre estos estudios están: papanicolaou, colposcopía, electrocardiograma en reposo, mastografía, entre otros.

Tipo de estudios Estudios de laboratorio: