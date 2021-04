La generación Z comienza a ganar más terreno y espacio en el sector financiero. De acuerdo con un estudio hecho por Provident, empresa de préstamos personales a domicilio en el país, e IPSOS MORI, consultora de investigación de mercados, siete de cada 10 centennials tienen interés de ahorrar; mientras tres de cada 10 considera invertir sus ingresos.

Muchos de estos jóvenes, entre 17 y 25 años, comienzan su vida laboral y empiezan a contratar o tener sus primeros productos financieros. Por ello, al iniciar su vida e historial crediticio, es necesario que tomen nota de algunas recomendaciones de expertos para iniciar con el pie derecho su relación con las instituciones crediticias.

Silvia Gutiérrez, directora comercial y asesora de inversionistas de la plataforma inmobiliaria M2Crowd, destacó que entre los rasgos característicos de esta generación es que, a comparación de los millennials, tienen más conciencia de sus finanzas personales, son nativos digitales al 100% y al mismo tiempo están sobresaturados de información.

“Esta generación se caracteriza por querer asesoría en temas de finanzas, están conscientes de que la necesitan pero quieren consejos muy simples de cómo empezar. Es una generación que ya trabaja y busca alternativas para manejar su dinero”, afirmó.

Aprender a cuidar los bolsillos

A decir de la experta, muchos jóvenes comienzan su vida laboral en esta etapa, mientras otros tienen ingresos ocasionales. Por ello, la primera recomendación es tener un presupuesto mensual, que sirve para registrar los ingresos obtenidos, así como los gastos o deudas que se tengan.

Al ser un segmento de la población completamente digital, sugirió a los jóvenes usar aplicaciones y páginas web que ayudan a llevar de una manera ordenada el control de su dinero. “Así tienen documentado en qué se gastan el dinero, cómo lo administran y en qué se están endeudando”.

Otra de las sugerencias es destinar una parte de los ingresos al ahorro. Si bien muchos empiezan a tener sus primeros trabajos, es necesario fortalecer esta práctica, por ello Gutiérrez indicó que el primer paso es destinar entre 10 y 15% de los ingresos al ahorro, para posteriormente aumentar ese porcentaje.

Muchos de estos jóvenes ya comienzan a interesarse en las inversiones y preguntan en las entidades financieras cómo obtener productos para hacer crecer su dinero. En ese caso, la experta indicó que existen múltiples plataformas que piden una cantidad mínima para iniciar en el mundo de las inversiones, con opciones que van desde 100 hasta 1,000 pesos.

Y agregó: “Los jóvenes deben pensar en qué quieren invertir. Es importante saber manejar el riesgo, pero deben analizar a qué tipo de productos quieren destinar su dinero”.

De acuerdo con la directiva, otro rasgo que distingue a estos jóvenes es su intención de buscar ingresos adicionales y no solamente quedarse con la remuneración de un trabajo fijo; muchos están interesados en emprender y ya comienzan a hacerlo de manera autodidacta a través de internet. Ante este escenario, la experta recomendó usar el tiempo adicional para buscar trabajos de medio tiempo o comenzar a realizar trabajos independientes.

“Tenemos el dato de que 80% de esta población se preocupa por el dinero. Incluso piensan en tener más ingresos, esto porque son conscientes de que también es parte de la diversificación. Están conociendo otras opciones”, añadió.

A su vez, Alejandro Bolaños, director de Asuntos Corporativos de la fintech Provident, reafirmó que la generación Z analiza más las condiciones de los productos y servicios que adquiere.

Por ello, pidió a esta generación no adquirir productos financieros que no entiendan o no sepan cómo funcionan, y buscar aquellos que sí entiendan su funcionamiento y fáciles de manejar.

De igual forma, indicó que pueden aprovechar la apertura de cuentas digitales, incluso desde los 15 años, a través de un plástico a través de sus padres.

Asesoría por Internet

Estos jóvenes son completamente digitales y por eso buscan asesoría a través de medios como podcast, canales de Youtube y páginas de Internet. Ante ello, la directiva de M2Crowd indicó que lo mejor es saber elegir y discriminar las fuentes de información, a fin de tomar la mejor decisión.

